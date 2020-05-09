НХЛ отменила матчи в Европе, назначенные на 2020 год

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги, сообщает, что матчи в Европе, которые должны были пройти в 2020 году, отменены. Лига и профсоюз игроков (НХЛПА) опубликовали совместное заявление.

– НХЛПА и НХЛ остаются преданными идее развития и наращивания своего международного присутствия. Мы надеемся, что наши заокеанские болельщики понимают необходимость переноса матчей 2020 года, но мы с нетерпением ждем того, чтобы провести их в 2021 году, – говорится в заявлении организаций.

В 2019 года в Швеции прошли матчи между «Баффало» и «Тампой». В предыдущий раз Стокгольм принимал матчи регулярного чемпионата НХЛ два года назад, когда 10 и 11 ноября 2017 года матчи провели «Оттава» и «Колорадо». 4 октября 2019 года вынесенный матч между «Филадельфией» и «Чикаго» приняла Прага.

В 2020 году столица Чехии должна была принять поединок между «Нэшвиллом» и «Бостоном», в Хельсинки планировалась встреча «Колорадо» и «Коламбуса».

Источник: пресс-служба НХЛ