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Хоккей

НХЛ отменила матчи в Европе, назначенные на 2020 год

Николай ПисаревНет комментариев
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги, сообщает, что матчи в Европе, которые должны были пройти в 2020 году, отменены. Лига и профсоюз игроков (НХЛПА) опубликовали совместное заявление.

– НХЛПА и НХЛ остаются преданными идее развития и наращивания своего международного присутствия. Мы надеемся, что наши заокеанские болельщики понимают необходимость переноса матчей 2020 года, но мы с нетерпением ждем того, чтобы провести их в 2021 году, – говорится в заявлении организаций.

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В 2019 года в Швеции прошли матчи между «Баффало» и «Тампой». В предыдущий раз Стокгольм принимал матчи регулярного чемпионата НХЛ два года назад, когда 10 и 11 ноября 2017 года матчи провели «Оттава» и «Колорадо». 4 октября 2019 года вынесенный матч между «Филадельфией» и «Чикаго» приняла Прага.

В 2020 году столица Чехии должна была принять поединок между «Нэшвиллом» и «Бостоном», в Хельсинки планировалась встреча «Колорадо» и «Коламбуса».

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Источник: пресс-служба НХЛ

Источник: uhl.ua
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