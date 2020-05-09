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Хоккей

“Вашингтон” выставил Лейпсика на безусловный вэйвер

Николай ПисаревНет комментариев
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Брендан Лейпсик

В пятницу “Вашингтон Кэпиталз” выставил нападающего Брендана Лейпсика на драфт отказов с целью расторжения контракта.

Это было сделано после уничижительных комментариев 25-летнего хоккеиста, опубликованных на этой неделе в социальных сетях.

“Национальная хоккейная лига крайне осуждает сексистские и предосудительные комментарии, сделанные игроками Бренданом Лейпсиком и (“проспектом” “Флориды Пэнтерз”) Джеком Родевальдом в частном групповом чате, которые были опубликованы в социальных сетях, – заявила в среду НХЛ. – В нашей лиге нет места подобным заявлениям, отношению и поведению вне зависимости от места, где они осуществлены. Мы обсудим это непростительное поведение с клубами и игроками”.

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В 61 матче за “Кэпиталз” в нынешнем сезоне Лайпсик набрал 11 (3+8) очков. В среду он извинился за свое поведение.

“Вчера аккаунт моего друга в инстаграме был взломан, и кто-то опубликовал скриншоты частных переписок, в которых я принимал участие, – сказал он. – Я полностью осознаю, насколько неподобающе и оскорбительно выглядели эти комментарии, поэтому приношу всем искренние извинения за свой поступок. Я извлеку из этого уроки и постараюсь стать лучше. Мне искренне жаль”.

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Лайпсик был выбран “Нэшвилл Предаторз” в третьем раунде (№89) драфта-2012. За 187 матчей в НХЛ в составе “Кэпиталз”, “Лос-Анджелес Кингз”, “Ванкувер Кэнакс”, “Вегас Голден Найтс” и “Торонто Мэйпл Лифс” он набрал 59 (16+43) очков.

Источник: nhl.ru
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