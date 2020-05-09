Владимир Алексюк: «Играя с пустыми трибунами, у нас не было ощущения, что мы играем дома»

Защитник белоцерковского«Белого Барса» Владимир Алексюкпообщался с пресс-службой Украинской хоккейной лиги и рассказал об опыте выступлений заграницей, возвращении в Украину, сезоне для белоцерковского клуба и будущем полуфинале с«Кременчуком».

— Прошлые два сезона Вы провели в Казахстане, Румынии и Польше. Что можете сказать об уровне этих чемпионатов?

—Эти чемпионаты сильны по-своему – с каждым годом их уровень повышается, за счёт доверия своим игрокам и усилением качественного уровня легионеров. Соответственно это отображается ина повышении уровня национальных сборных команд страны.

—В какой из стран понравилось играть больше всего?



— Больше всего понравилось играть и жить в Польше. Сейчас там у меня осталось много товарищей и знакомых, с которыми до сих пор поддерживаю связь.

— Почему в этом сезоне приняли решение вернуться выступать в Украину и почему выбор пал на«Белый Барс»?



—В этом сезоне появилась возможность играть в своём чемпионате – поступило предложение от«Белого Барса». После диалога с главным тренером Константином Леонидовичем Буценко, принял решение играть дома.

— Как вообще можете оценить этот сезон для белоцерковского клуба?



—Сезон для команды, считаю, успешным. У нас было много хороших игр, интересных комбинаций, красивых голов и запоминающихся моментов.

— Удавалось внутри команды сочетать в себе еще и роль наставника? Какие советы давали молодежи?

— Удавалось. Когда молодые ребята просили совета, всегда старался им максимально помочь. Советы, в основном, были относительно определенных игровых ситуаций, физической подготовки или психологии.

—В этом сезоне Константин Буценко неоднократно менял сочетания в пятерках, ставя вместе молодых и опытных хоккеистов. Какие плоды дала такая синергия?



— Регулярный чемпионат – это подготовка к играм плей-офф, поэтому наш тренерский штаб весь сезон искал максимально оптимальные сочетания для улучшения игры команды.

Для молодых ребят играть в звене со старшими – это огромный опыт. Вспоминаю себя в молодости и понимаю, какой это был плюс.



—По ходу сезона 2019/20«Белый Барс»неоднократно отбирал очки у лидеров чемпионата. Можно сказать, что вы подобрали ключи к этим клубам?



—В течении сезона, команда очень много работала физически, тренеры постоянно предлагали новые тактические схемы. К каждой игре мы готовились серьезно, смотрели видео, разбирали игру соперников, что приводило к позитивному результату.

Поэтому отдельно хочу отметить работу нашего тренерского штаба – им удалось создать позитивную атмосферу в коллективе, в котором было очень интересно работать.

—Несмотря на это,«Днепр»остался единственной командой, которую “барсам” так и не удалось обыграть. Что не выходило с коллективом из Херсона?



— Очень жаль, конечно, что нам так ине удалось обыграть«Днепр». Однако, практически все игры с ними проходили, как говорится, кость в кость.Возможно, нам где-то не повезло, а в каких то моментах не доработали.

—В 41 матче этого сезона Вы набрали 24 (3+21) очка, что является шестым результатом в команде. У Вас есть прицел на индивидуальную статистику?



— Если честно, то конкретно о своей статистике не заморачивался. В основном, старался в каждой игре приносить максимальную пользу команде и получать удовольствие от хоккея.

— Каким для«Белого Барса»был четвертьфинал с«Ледяными Волками»? Ожидали такого сопротивления от киевлян?



—К четвертьфиналу мы готовились заранее, так как было известно, что будем играть именно с «Волками».

Следили за их игрой, трансферной политикой и понимали, что они тоже усиленно готовятся и не будет легких игр. Да и кто сказал, что серия должна была завершиться в 2 играх – это же плей-офф (улыбается).

—Четвертьфинальные матчи в Белой Церкви прошли без зрителей. Как это повлияло на вашу игру? Трудно было играть при пустых трибунах?



— Играть без зрителей было не привычнои очень тяжело. Скажем так – у нас не было такого ощущения, что мы играем дома. Поддержка зрителей в Белой Церкви была по ходу этого сезона на очень приличном уровне, поэтому их очень не хватало.



—Как в команде отреагировали на приостановку сезона?



—В принципе, мы следили за ситуацией в стране и в мире и, наверное, были готовы к тому, что в любой момент чемпионат могут приостановить.

Конечно, ребята расстроились, так как впереди нас ждали интересные игры. Но, как говорится, здоровье должно быть на первом месте – его ни за какие деньги не купишь.

—В сентябре в полуфинале«Белый Барс»встретится с«Кременчуком».Какие у Вас ожидания от этой серии?



—В любом случае, я уверен, что игры полуфинала будут интересны, а в остальном – время покажет.

—Как думаете, каким вообще будет старт плей-офф, учитывая достаточно долгий период у всех клубов без тренировок?

— Старт плей-офф будет без раскачки – игроки будут понимать, что это уже игры за чемпионство.

Что касается подготовки, то думаю клубы соберутся заранее, чтобы хорошо подготовится в длинному и интересному сезону.

—Как сейчас поддерживаете форму на карантине? Чем занимаетесь?



— В данное время нахожусь с семьей за городом у родителей в частном доме. Плюс у нас есть достаточно спортивного инвентаря, чтобы полноценно самому тренироваться. Поэтому я ежедневно тренируюсь на свежем воздухе.

Пользуясь случаем, хочу передать привет всем болельщикам украинского хоккея и пожелать крепкого здоровья.

Напомним, что ранеестали известны датыпроведения матчей полуфинальной и финальной серий плей-офф, которые будут сыграны до 4 побед.

Таким образом полуфинальная серия между«Кременчуком»и«Белым Барсом»стартует1 и2 сентября в Кременчуге, а5 и 6 числа полуфинал переедет в Белую Церковь, в случае необходимости матчи также пройдут 8, 10 и 12 сентября.

«Донбасс»и«Днепр»свою битву за место в финале начнут 2 и 3 сентября в Дружковке, а 6 и 7 сентября проведут два матча в Херсоне. В случае необходимости матчи также пройдут 9, 11 и 13 сентября.

Первый матч финала состоится через два дня после окончания последней серии 1/2 финала, но не позднее 16 сентября.

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