УХЛ обогнала немецкую DEL и стала третьей хоккейной лигой в мире по количеству подписчиков в социальных сетях

Каждый год Украинская хоккейная лига старается совершенствоваться и улучшаться для своих болельщиков, становиться ближе к аудитории и работает на привлечение к самому драйвовому виду спорта новых фанатов. В сезоне 2019/20 страница Украинской хоккейной лиги в Facebook набрала142 687подписчиков и, обогнав немецкую DEL (141 520подписчиков), заняла третью строчку среди всех хоккейных лиг в мире по количеству подписчиков.

Первое место, ожидаемо, заняла самая известная и сильная лига мира – НХЛ, которая сейчас насчитывает больше 4 500 000 подписчиков на своей официальной странице.Далее по списку идётроссийская КХЛ со150 273 подписчиков. На третье место в этом сезоне выбилась УХЛ со142 687подписчиков.

Таким образом Украинская хоккейная лига опередила немецкую DEL(141 520подписчиков)и финскую Liiga (103 903подписчиков).Также позади осталисьведущие лиги Швейцарии, Дании, Австрии, Франции, Италии, Словакии, Британии и других стран, а такжевторые лиги Швеции, Финляндии и России.

Напомним, чтов сезоне 2017/18количество подписчиковУкраинской хоккейной лиги насчитывало 46 000,что позволяло занимать лишь седьмое место среди всех хоккейных лиг мира. По завершению минувшего сезона 2018/19количество подписчиков страницы УХЛвыросло до 93 000,а за четвёртый сезон УХЛ на страницу Лиги подписалось еще свыше 49 000,что вывело украинский чемпионат в топ-3 хоккейных лиг мира по этому показателю.

Мы искренне благодарны всем нашим болельщикам за вашу активность и преданную любовь к украинскому хоккею, ведь только благодаря фанатам и их отклику, Украинской хоккейной лиге удаётся достигать таких высоких результатов.

Украинская хоккейная лига хочет сказать спасибо всем болельщикам и обещаем, что в дальнейшем всех фанатов ждёт ещё больше увлекательных конкурсов и розыгрышей, а также много интересных матчей и событий.



Спасибо за то, что вы с нами!

Источник: champion.com.ua