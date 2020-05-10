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Хоккей

«Донбасс» провел очередную утреннюю зарядку для жителей Кнстантиновки

Николай ПисаревНет комментариев
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Начинать каждые выходные бодро и спортивно вместе с жителями Донетчины стало для хоккейного клуба «Донбасс» хорошей привычкой – с середины апреля семикратный чемпион Украины по хоккею проводит утренние разминки для всех желающих.

В это воскресенье представители донецкого клуба вновь провели тренировку в Константиновке – жители домов по улице Громова смогли выйти на свои балконы и выполнить комплекс упражнений, который продемонстрировали воспитанники отделений хоккея и фигурного катания ДЮСШ ХК «Донбасс» Валерий Раскин и Елизавета Велигонова.

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Взрослые и дети присоединились к зарядке. Жители Константиновки с удовольствием повторяли упражнения и заряжались положительными эмоциями на весь день.

Напоминаем, что ХК «Донбасс» планирует проведение утренних разминок с участием хоккеистов каждую субботу и воскресенье. Вы можете присылать заявки на проведение зарядки в вашем дворе в Константиновке или Дружковке. Донецкий клуб ждет ваших обращений на почту-[email protected].

Оставайтесь дома, берегите себя и будьте здоровы!

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Источник: сайтХК «Донбасс»

Источник: uhl.ua
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