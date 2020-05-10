Игорь Шаманский: «Через предсезонные турниры команды и будут набирать форму, чтобы выходить и сразу играть игры плей-офф»

Украинская хоккейная лигасовместно стелеканалом XSPORTпровели хоккейный вечер в онлайн-формате. В четверг,7мая,на YouTube-канале УХЛ в прямом эфире пообщались опытный нападающий «Ледяных Волков»Игорь Шаманскийи комментатор телеканала XSPORTАлександр Сукманский.

Мы публикуем вторую часть большого интервью с форвардом «Ледяных Волков»Игорем Шаманским. Отметим, что первую часть интервью вы можете прочитать по ссылке.

— Ты был в составе молодёжной сборной Украины, которая в последний раз выступала в топ Дивизионе. Что вообще нужно сделать сейчас, чтобы нашим командам вернуться на этот уровень и сколько лет должно для этого пройти?

— Я думаю, что сейчас нам залезть в группу А вообще нереально. Я, если честно, даже не знаю, что конкретно нужно делать. Наш возраст – 81, 82, 83 год рождения – может еще выехал на старом багаже, советской школе. Могла повлиять смена поколений – были удачные года, а были и возраста, после которых пошел конкретный спад.

Тут трудно точно понять, ведь и тренировки есть, и школы детские так же работают. Да и обучают в этих школах сильнее, чем когда-то. У нас ведь даже экипировки толком не было – одна клюшка на двоих была (смеётся).

В общем, я могу сказать только то, что, увы, но наши сборные еще не скоро попадут в элиту. Да, наша “молодежка” – это хороший год, причём основныеребята играют в Америке и Канаде. Но об уровне элиты рано говорить, действительно.

К сожалению, на данный момент, таков уровень наших сборных. Может дальше сменится поколение и все изменится, хотя детские школы слабо у нас развиваются и нет массовости в этом явлении. Если в командах по 10 человек, то от куда браться игрокам. Из них, если 1 заиграет на профессиональном уровне в будущем, то уже хорошо. И то, вероятнее всего он уедет из страны играть заграницу.

Что нужно для развития сборных? Конечно, поддержка государства, интерес людей к этому виду спорта. Я считаю, что мы упустили время – надо было еще на той базе, 15-20 лет назад, усилять хоккей. А так, у нас по сути с 2000 по 2010 год хоккея в стране не было. Упущено много, а наверстать его уже очень тяжело.

— Мы не зря выбрали дату эфира – 7 мая. Как оказалось, именно в этот день исполнилось ровно 13 лет, как наша национальная сборная провела свой крайний матч в элите. Тогда на чемпионате мира-2007 в Москве со счётом 8:4 сборная Австрии обыграла Украину, и радовать может только то, что Австрия вместе с нами вылетела в Дивизион ниже.



У нас и после этого турнира были шансы снова подыматься выше – чемпионат мира в 2008 году в Японии (там решающую проиграли венграм), в 2010 году в Голландии уступили тем же австрийцам, потом в 2014 в Корее собрался хороший коллектив, но там тоже одного матча не хватило.

— Кстати, в 2014 году была, наверное, наша крайняя удачная сборная, где Назаров был. Вот они только могли опять выйти в элиту, потому что там были собраны самые лучшие. Сейчас пока шансов у нас нет.

— Ну а вообще можно сказать, что элитный дивизион – это лакмусовая бумажка- есть хоккей в стране или нет? Или все-таки хоккей – это массовое явление и он не мерятся дивизионами?

—Я думаю, что не стоит мерять Дивизионами. Все дивизионы все-таки играют на разных уровнях. Не все же могут играть как футбольная«Барселона», например, или в испанской Ла Лиге. У каждого свой уровень, но, конечно, все будут стремиться в элиту.

Взять ту же Румынию, например. Они очень большой рывок буквально за год сделали и прыгнули в группу А. Сейчас у них хороший чемпионат, в него вкладываются хорошие деньги, приезжают хорошие легионеры – они развиваются. Но, опять-таки, не все же могут в космос полететь – кто-то играет немного выше, кто-то немного ниже.

Хоккей – это массовый вид спорта – и в Турции играют в хоккей, и в Новой Зеландии играют тоже. Не могут же все команды одинаково играть. Такая же ситуация и в футболе, да и во всех командных видах спорта, в принципе. Конечно, нужно стремиться, нудно мечтать, но жить все же надо приземленно.

— Когда начиналась вся эта история с карантином, ты вообще мог представить, что отменят все чемпионаты мира?



— Конечно, нет. Когда мы доигрывали с«Белый Барсом» четвертьфинал 16 марта, а с 17 начинался жесткий карантин, я думал, что все это на пару недель и 3 апреля все закончится. А оно все закрутилось, как снежный ком за эти две недели.

Уже когда начали один за одним отменяться чемпионаты европейские, остановилась НХЛ, перенесли Олимпиаду, только тогда я понял, как нас закружило сильно. Уже тогда я начал осознавать, что в мире действительно беда происходит. Я к этому отношусь спокойно, но все это неприятно, конечно.

— Как вообще считаешь, правильно ли было отменять или останавливать чемпионаты?



— Я думаю, что да. Если есть серьёзные последствия и никто не знает толком, что это за болезнь. Разные мнения вообще есть. В Беларуси вообще спокойно ко всему относятся – может это тоже правильно, они пошли таким путем.

Все равно, рано или поздно, как говорят, мы все переболеем. Просто белорусы пошли такой дорогой, мы растягиваем. Как правильно, никто не знает, и только время покажет. А то, что остановился весь спорт в мире – это правильно. Умирают люди и это страшно.



— На досуге до того, как остановился хоккей в мире, смотрел какие-то матчи? Сейчас ждешь каких-то событий?

— Жду все-таки, когда возобновят сезон в НХЛ. Да и, если честно, я бы не отказался плей-офф УХЛ посмотреть – у нас тоже намечались достаточно интересные матчи. Думаю, что у нас будут хорошие и полуфинальные и финальная серии.

А в обычное время я, если честно, хоккей мало смотрю. В НХЛ матчи показывают ночью, могу иногда КХЛ посмотреть в интернете. А так я больше свободного времени все же с семьей провожу, с ребёнком.

Единственное, что с удовольствием всегда смотрю чемпионаты мира – в этом оду интересный был молодежный чемпионат, я вникся прямо. Мне очень понравилась на этом чемпионате сборная Германии – хоть у них была и очень молодая команда, но они здорово и очень прилично играли. Да и вообще, хоккей на топ уровне сейчас очень интересный – все быстро, красиво, технично. Без такого хоккея скучно, конечно.

— Давай вернемся к нашему чемпионату. В сентябре Украинская хоккейная лига планирует доиграть плей-офф, хоть пока что у нас никто не сталкивался с тем, что плей-офф доигрывается после паузы, но будет видно. Пллюс,мы уже знаем даты и полуфиналов, и финала чемпионата. При таком расписании, когда команды должны выходить и начинать готовиться? Должна ли эта подготовка быть такой же, как и перед обычным стартом сезона?

— Сейчас тренерам надо будет корректировать все планы подготовки к сентябрю, ведь обычно в августе-начале сентября игроки еще находятся далеко не на своем пике. Я думаю, что на предсезонке команды тоже не стоит перегружать сильно, ведь никто не знает, на сколько затянется плей-офф. В серии может быть 7 игр, а за месяц отыграть 14 матчей – это очень много. Так что да, тренерам сейчас придётся здорово поломать голову, как это все организовать.

Обычно мы в августе и сентябре еще играем предсезонные турниры, на которых хоккейдалёк от качества. Так что увидим, что будет во время плей-офф. Делать по сути нечего, ведь все лиги будут отталкиваться от того, что есть. Поэтому я думаю, что раньше середины – конца июля команды нет смысла собирать.

— Что нужно больше: тренироваться или играть?

— Во-первых, всем игрокам нужно готовиться к сборам уже с начала лета – заниматься самостоятельно, искать лед. В любом случае, я думаю, что и турниры какие-то предсезонные будут. Так что у командбудет достаточно насыщенный график.

Через турниры команды и будут набирать форму, чтобы выходить и сразу играть игры плей-офф. С таким еще никто не сталкивался, поэтому никто не знает, как будет. Поживём – увидим, но думаю, что будет весело.

— Если взять команды до паузы в чемпионате и попробовать набросать, итоги этого плей-офф. Как бы ты спрогнозировал результаты в полуфиналах и финале?

— Я думаю, что в паре«Кременчук» -«Белый Барс»в финал все же вышел бы «Кременчук». При всем уважении, конечно, к«Белому Барсу» – у них хорошая команда. Победа бы “горожанам” далась в упорной борьбе, просто бы они не выиграли, ведь и на протяжении всего чемпионата между этими командами зарубы были.

Во второй паре, думаю, выиграл бы«Донбасс». Под конец “регулярки” они на ходу были и набрали неплохие обороты, хотя по ходу сезона у них были провалы. Сначала они то выигрывали, то проигрывали, а уже в конце, за месяц до плей-офф где-то, начали всех лидеров обыгрывать. Возможно, в начале сезона повлиял Континентальный кубок – разные задачи все же перед клубом ставились, пошла чехарда.

А под конец сезона они уже выровнялись, набрали хорошую физическую форму, поэтому я думаю, что они бы обыграли«Днепр» со счётом 4:2 где-то.«Днепр» дома все же зацепил бы пару игр – команда у них хорошая собралась, боевая.

Так что финал между«Донбассом» и«Кременчуком» был бы очень интересный. Думаю, что было бы 7 игр точно. Не буду прогнозировать, кто бы выиграл, а кто проиграл, но заруба была бы неплохая. Уже, по-моему, три финала«Кременчук»«Донбассу» уступал, поэтому ребята бы костьми там ложились за победу.



— Как думаешь, такая ситуация, она мотивирует или больше по психологии бьёт?

— Это тяжело, когда ты постоянно проходишь в финал и, в полушаге от чемпионства, проигрываешь. Это тяжело психологически, потому что ты как будто бы на одном месте топчешься. Ты идешь стабильно первым в регулярном чемпионате, всех обыгрываешь, а потом начинается плей-офф и что-то идет не так, ты проигрываешь. Надо иметь приличное терпение, особенно президенту клуба, чтобы из года в год снова ставить высокие цели.



— Можешь сказать, кто самый интеллектуальный и начитанный игрок в«Белом Барсе» и«Ледяных Волках»?

— Я, конечно (смеётся). Это шутка, на самом деле. Если честно, то мы в команде как-то не сильно обращали внимание на интеллектуальные способности – все-таки во время чемпионата немного о другом думаешь.

Все по-своему умные, просто кто-то больше, кто-то меньше, а кто-то вообще не умный. Всякое бывает (улыбается). А вообще молодежь сейчас хорошая – они стараются как-то развиваться, что-то читать или слушать.



— Завершая наш разговор, сможешь составить пятёрку мечты сборной Украины за все времена (два защитника, три нападающих, вратарь и тренер)?

— В воротах у меня будет Карпенко, а Константин Симучук может быть тренером вратарей. Для меня оба эти втаратя играли на хорошем уровне. В защите пускай будут Сергей Климентьев и Игорь Кугут.



Тройка нападения:Константин Касянчук, Виталий Литвененко– он вообще легенларный для Украины игрок, и в центре поставимШахрайчука.Тренером будетАлександр Сеуканд – он тоже для нашего хоккея легендарная личность, так что отдадим ему должное.

— А если собирать сборную Украинской хоккейной лиги?

— В ворота поставим, наверное, вратаря из«Кременчука»Вячеслава Новицкого.В защите будутКлей Вилсониз«Донбасса» иИгоря Кугутаснова возьмём. Нападающие: Виталий Лялька,в центре, если не называть себя,Николай Кисевбудет, ивозьмёЕгора Егорова.Тренером будет тот, у кого больше всего медалей –Сергей Витери, кстати,Игорь Кугут.



Тем, кто пропустил хоккейный вечер с Игорем Шаманским и Алеександром Сукмансиким, предлагаем посмотреть полный выпуск:

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