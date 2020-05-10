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Хоккей

Рене Фазель: «Возобновление сезона НХЛ – это вопрос большой прибыли, это большой бизнес»

Николай ПисаревНет комментариев
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Президент Международной федерации хоккея Рене Фазельв интервью журналистам поделился своим мнением касательно возможного возобновления сезона в НХЛ.

—Это вопрос больших денег, это большой бизнес. Мы должны понимать, что если НХЛ проведет финал Кубка Стэнли в октябре-ноябре, а небольшое время спустя начнет новый сезон, то получит огромную прибыль. Именно из-за этой прибыли они хотят доигрывать.


В Европе ситуация отличается от той, которая сложилась в НХЛ, потому что денежные суммы, вовлеченные в НХЛ, действительно огромны,сказал Фазель.

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Источник: сайт Федерации хоккея Беларуси

Источник: uhl.ua
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