Рене Фазель: «Возобновление сезона НХЛ – это вопрос большой прибыли, это большой бизнес»

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазельв интервью журналистам поделился своим мнением касательно возможного возобновления сезона в НХЛ.

—Это вопрос больших денег, это большой бизнес. Мы должны понимать, что если НХЛ проведет финал Кубка Стэнли в октябре-ноябре, а небольшое время спустя начнет новый сезон, то получит огромную прибыль. Именно из-за этой прибыли они хотят доигрывать.



В Европе ситуация отличается от той, которая сложилась в НХЛ, потому что денежные суммы, вовлеченные в НХЛ, действительно огромны,–сказал Фазель.

Источник: сайт Федерации хоккея Беларуси