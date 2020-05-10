Стоун восстанавливался дольше, чем ожидал

Форвард “Вегаса” Марк Стоун

Марк Стоун готов вернуться в состав “Вегас Голден Найтс”, хотя на восстановление после травмы нижней части тела у него ушло больше времени, чем ожидалось.

“Не могу назвать точный день, когда травмировался. Думаю, что это случилось почти десять недель назад, – сказал нападающий в интервью официальному сайту клуба, которое было опубликовано в субботу. – Первоначально думал, что восстановлюсь за четыре недели. А на самом деле все получилось очень неожиданно, но я очень рад, что здоров и чувствую себя на 100%”.

Стоун пропустил последние шесть матчей регулярного чемпионата перед перерывом в сезоне, который НХЛ объявила 12 марта из-за пандемии коронавируса. 23 февраля он отдал четыре голевые передачи в игре против “Анахайм Дакс”, а через три дня провел на площадке чуть больше 19 минут во встрече с “Эдмонтон Ойлерз”, которая пока остается последней для хоккеиста.

В общей сложности в нынешнем сезоне он принял участие в 65 поединках, набрав 63 (21+42) очка. Форвард проводит первый сезон в “Голден Найтс”, и ему осталось заработать еще один балл за результативность, чтобы побить личный бомбардирский рекорд, установленный им в чемпионате 2014-15 годов, когда он выступал за “Оттава Сенаторз”.

Травму перед паузой также получил его партнер по звену Макс Пачиоретти. В середине апреля этот нападающий заявил, что успеет восстановиться до того, как сезон продлится. Тренер команды Питер Дебур сообщил, что травму успешно залечил и форвард Алекс Так.

“Вегас” (39-24-8) занимает первое место в Тихоокеанском дивизионе с отрывом в три очка от ближайшего преследователя (“Эдмонтон”) и выйдет в розыгрыш Кубка Стэнли в третий раз за три года существования клуба.

“Со мной все в порядке. Продолжаю восстанавливаться, – сказал Стоун. – Остались еще некоторые моменты, но в целом все хорошо. Хочу снова играть в хоккей”.