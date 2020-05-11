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АХЛ официально отменила сезон 2019/20

Николай ПисаревНет комментариев
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Американская хоккейная лига на своём официальном сайте подтвердила, что сезон-2019/2020, прерванный из-за пандемии коронавируса, не будет доигран.

Отметим, что АХЛ, главная юниорская лига Канады (CHL) и главная юниорская лига США (USHL)приостановили проведение чемпионатов 12 марта — в тот же день, когда это сделала НХЛ из-за угрозы распространения коронавируса. Однако, если НХЛ все еще надеется доиграть полноценный сезон и определить обладателя Кубка Стэнли, то руководители АХЛ и других юниорских лиг пришло решение завершить недоигранный сезон.

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— После длительного процесса пересмотра АХЛ определила, что возобновление и завершение сезона 2019/20 невозможно в свете текущих условий. Операционный центр Лиги переключился на активную подготовку к сезону 2020/21 – идется на сайте Лиги.

Также в сообщении отмечается, что таблицы, отсортированные по процентам в баллах, и статистические данные по состоянию на 12 марта 2020 года (дата приостановки сезона) считаются окончательными и официальными и послужат основой для определения наград лиги за сезон 2019/20.

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Источник: uhl.ua
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