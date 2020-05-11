Перри готов играть дальше

Кори Перри

Кори Перри надеется полностью отработать контракт с “Даллас Старз” и хочет помочь команде в борьбе за Кубок Стэнли.

увствую себя очень хорошо, – сказал форвард на этой неделе в интервью официальному сайту “Далласа”. – Я много трудился, потому что понимаю, что не становлюсь моложе, а значит должен работать изо всех сил. Есть вещи, над которыми мы не властны, поэтому приходится подстраиваться под них, относиться к ним спокойно. Я знаю, что во мне еще есть силы, я могу играть и буду в хорошей форме, когда придет время”.

У 35-летнего хоккеиста завершается срок действия однолетнего контракта и летом этого года он может стать неограниченно свободным агентом. Пока он ничего не рассказал, что собирается делать после этого сезона, приостановленного 12 марта из-за коронавируса.