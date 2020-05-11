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Хоккей

Перри готов играть дальше

Николай ПисаревНет комментариев
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Кори Перри

Кори Перри надеется полностью отработать контракт с “Даллас Старз” и хочет помочь команде в борьбе за Кубок Стэнли.

увствую себя очень хорошо, – сказал форвард на этой неделе в интервью официальному сайту “Далласа”. – Я много трудился, потому что понимаю, что не становлюсь моложе, а значит должен работать изо всех сил. Есть вещи, над которыми мы не властны, поэтому приходится подстраиваться под них, относиться к ним спокойно. Я знаю, что во мне еще есть силы, я могу играть и буду в хорошей форме, когда придет время”.

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У 35-летнего хоккеиста завершается срок действия однолетнего контракта и летом этого года он может стать неограниченно свободным агентом. Пока он ничего не рассказал, что собирается делать после этого сезона, приостановленного 12 марта из-за коронавируса.

Источник: nhl.ru
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