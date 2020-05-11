Знаете ли Вы: Семинар для детских тренеров от президента шведской федерации хоккея

Знаете ли Вы, что в декабре 2019 годаУкраинская хоккейная лигасовместно сФедерацией хоккея УкраиныиParimatch Foundationпровели хоккейный семинар для представителей детско-юношеских спортивных школ, детских тренеров и спортивных менеджеров. Мероприятие посетило более 70 участников.

Главным спикером семинара стал президент Федерации хоккея ШвецииАндерс Ларссон. Именно при нем «тре крунур» дважды завоевали золото чемпионата мира (2017, 2018), шведская молодёжная сборная взяла серебро в 2018-м, а юниоры успели выиграть и бронзу (2018), и серебро (2016), и золото ЮЧМ (2019).

В ходе лекции спикеры много говорили об эффективности шведской системы подготовки хоккеистов, мотивации юных игроков, массовости женского хоккея и национальной программе развития хоккея.

По словамАндерса Ларссона, в Швеции работает общенациональная хоккейная программа«Учимся играть», которая включает в себя полноценный план тренировок с расчасовкой занятий и подробным описанием упражнений, обязательные курсы повышения квалификации для тренеров, пособия для внедрения в клубных системах и ряд рекомендаций для родителей юных хоккеистов.

Один из основных моментов, на которых неоднократно заострял вниманиеАндерс Ларссон– необходимость всестороннего развития игроков не только как спортсменов, но и как личностей. Задача детского хоккея в Швеции – привить любовь к игре, а не нагрузить малышей ответственностью за результат.

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