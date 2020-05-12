АХЛ отменила остаток сезона и плей-офф

Лого АХЛ.

Американская хоккейная лига, являющаяся ведущей лигой развития НХЛ, в понедельник объявила об отмене остатка регулярного сезона и плей-офф Кубка Колдера.

12 марта АХЛ объявила о паузе в чемпионате из-за угроз, связанных с распространением коронавируса. В НХЛ соответствующее решение было принято в тот же день.

“После тщательного анализа ситуации Американская хоккейная лига пришла к выводу, что в свете текущих обстоятельств возобновление и завершение сезона 2019-20 не представляется возможным, – заявил президент АХЛ Дэвид Эндрюс. – Сейчас лига будет концентрироваться на том, чтобы соответствующим образом подготовиться к сезону 2020-21”.

“Мы очень благодарны Национальной хоккейной лиге и ее командам за поддержку в непростые последние два месяца, – сказал президент АХЛ. – АХЛ продолжает ставить во главу угла здоровье и безопасность игроков, официальных лиц, сотрудников, болельщиков и всех их семей. Мы с нетерпением ждем возможности вернуться на арены в сезоне 2020-21”.

Впервые с чемпионата 1936-37, когда была сформирована АХЛ, Кубок Колдера не будет вручен. В 2019 году Кубок Колдера выиграла “Шарлотт” – фарм-клуб “Каролины Харрикейнз”. В финале со счетом 4-1 они обыграли “Чикаго” (“Вегас Голден Найтс”).