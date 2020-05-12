Вторник, 12 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейРоманов подписал контракт с “Монреалем”
Хоккей

Романов подписал контракт с “Монреалем”

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Александр Романов

“Монреаль Канадиенс” в пятницу объявил о подписании трехлетнего контракта новичка с российским защитником Александром Романовым. Как сообщает сайт канадского клуба, из-за паузы в сезоне НХЛ время начала действия контракта еще не определено.

“Мы очень рады подтвердить, что пришли к соглашению с Александром Романовым, – сказал генеральный менеджер “Монреаля” Марк Бержевен. – Александр – молодой, надежный и очень стабильный защитник, который стремится продолжить карьеру в НХЛ. Он входит в группу наших молодых “проспектов”, и мы верим, что на протяжении многих лет он будет важной частью наших оборонительных рядов”.

Читайте также:  "Флорида" - "Ванкувер" (5:2): дубль Аккари, победа Бобровского

20-летний Романов был выбран “Канадиенс” во втором раунде (под общим 38-м номером) драфта-2018.

В 43 матчах за ЦСКА в прошлом сезоне в КХЛ он сделал семь передач при полезности плюс-21. Всего уроженец Москвы провел 86 матчей в КХЛ за ЦСКА и набрал 11 (1+10) очков.

Также Романов принимал участие в молодежных чемпионатах мира 2019 (бронза) и 2020 (серебро) годов. Оба раза он попадал в символическую сборную турнира. В 2019 году Романов стал лучшим защитником турнира.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

три × 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
“Монреаль” подписал контракт с Хисамутдиновым

«PEP’s CITY». Новая книга о работе Гвардиолы в «Манчестер Сити»

АХЛ отменила остаток сезона и плей-офф

Домашний урок физкультуры от Филиппа Пангелова-Юлдашева

Нэшвилл подписал новый контракт с Харпуром

Закрыть