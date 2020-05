Романов подписал контракт с “Монреалем”

Александр Романов

“Монреаль Канадиенс” в пятницу объявил о подписании трехлетнего контракта новичка с российским защитником Александром Романовым. Как сообщает сайт канадского клуба, из-за паузы в сезоне НХЛ время начала действия контракта еще не определено.

“Мы очень рады подтвердить, что пришли к соглашению с Александром Романовым, – сказал генеральный менеджер “Монреаля” Марк Бержевен. – Александр – молодой, надежный и очень стабильный защитник, который стремится продолжить карьеру в НХЛ. Он входит в группу наших молодых “проспектов”, и мы верим, что на протяжении многих лет он будет важной частью наших оборонительных рядов”.

20-летний Романов был выбран “Канадиенс” во втором раунде (под общим 38-м номером) драфта-2018.

В 43 матчах за ЦСКА в прошлом сезоне в КХЛ он сделал семь передач при полезности плюс-21. Всего уроженец Москвы провел 86 матчей в КХЛ за ЦСКА и набрал 11 (1+10) очков.

Также Романов принимал участие в молодежных чемпионатах мира 2019 (бронза) и 2020 (серебро) годов. Оба раза он попадал в символическую сборную турнира. В 2019 году Романов стал лучшим защитником турнира.

The Canadiens have agreed to terms on a three-year, entry-level contract with defenseman Alexander Romanov.#GoHabsGohttps://t.co/w9T5fBu04l

— Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) May 8, 2020