Владислав Куцевич: «Проходных матчей в этом сезоне не было»

На своем официальномканале на YouTubeУкраинская хоккейная лига продолжаетцикл онлайн-конференций с игроками, где поклонники хоккея могут пообщаться и напрямую задать вопросы своим любимым хоккеистам. В понедельник, 11 мая,на все вопросы болельщиков отвечал капитан «Белого Барса»Владислав Куцевич.

— Со скольки лет ты в хоккее?

— Вообще мой хоккейный путь начался, когда мне было 5 лет. Мы с мамой пришли на ЛА«Авангард» попробовать мои силы. В общем, я переоделся, подошёл к ледовой площадке, меня толкнули и я упал. Вы уже поняли, что мне это все особо не понравилось, и на этом с хоккеем было все.

Потом где-то через два года я нашёл свою старую форму в шкафу, поговорил с папой и мы решили поехать попробовать снова. Уже после этого все было хорошо и мне начало нравиться.

Почему именно этот вид спорта? Все же можно сказать, что изначально это был выбор родителей. Но постепенно мне начало это нравиться, соответственно, этот вид спорта выбрал и я.

—Ты выступал за многие клубы в Украине («Донбасс»,«Кривбасс» и«Белый Барс»). Что можешь сказать о каждом из клубов? Где больше понравилось играть?

— Да, плюс в сезоне 2012/13 я тоже играл за«Белый Барс» под руководством Александра Куликова. С этим же тренером я работал и в«Кривбассе». Я могу сказать, что во всех этих клубах мне было интересно и все команды по-своему разные.

«Донбасс», например, ставит более высокие задачи на чемпионство, за счёт чего и нагрузка больше. В «Кривбассе» тоже стремились только к золотым медалям. Я думаю, что “нравится” или “не нравится” не зависит от клуба все же, это зависит от тренера, с которым ты работаешь.

Наверное, за весь период, который я отыграл в Украине Константин Буценко, Александр Бобкин и Виталий Литвиненко – самые интересные для меня тренеры. Это потому что они все-таки дали мне огромную возможность развиваться. Я не хочу обидеть никого из своих тренеров, но в “барсе” тренировочный процесс был поставлен не только, чтобы поддерживать форму, но и чтобы чему-то учиться. И этот тренерский штаб действительно учил – у нас начало получаться, это стало давать свои плоды.

Поэтому, наверное, в«Белом Барсе» в этом плане было лучше, чем в других клубах. Но в любом случае, все эти команды были для по-своему хороши и везде мне было приятно и интересно играть, но приоритет все же отдам«Белому Барсу».

—​Как тебе сезон в«Кривбассе»? Если бы команда не распалась, как бы она выступала в этом сезоне? На каком бы уровне была?

— В«Кривбассе» у меня был достаточно интересный сезон – это была хорошая, мастеровитая команда, где было много опытных и взрослых игроков. У этих хоккеистов действительно было чему поучиться и они вели за собой всю команду.

Я думаю, что сейчас бы Лиге в любом случае не помешали бы новые команды. Плюс за счёт расширения было бы больше матчей плей-офф.



— В сезоне 2018/19 ты играл в Словакии. Как тебе уровень словацкого чемпионата? Что не вышло там и почему вернулся в Украину?



— На то время я хотел попробовать свои силы в Европе. По уровню могу сказать, что конкретно в той лиге, в которой я тогда играл, уровень был слабее чемпионата в Украине. Именно поэтому я и вернулся.

В ту лигу, которая была выше уровнемв Словакии, я не попал и поэтому решил вернуться в Украину. Тут меня ждал тренерский штаб и с удовольствием принял обратно.



— Как отреагировал на то, что в этом сезоне тебя выбрали капитаном команды?



— Если честно, то для меня это было очень неожиданно. Это случилось буквально перед первой игрой сезона в Кременчуге и, если честно, меня очень удивило такое решение тренеров, ведь в команде были игроки и старше меня. Причём на протяжении предсезонки на роль капитанов ставили разных ребят, проверяли.

Наверное, тогда под моим капитанством мы сыграли лучше всего, и тренерский штаб решил отдать мне капитанскую нашивку. Для меня это был хороший опыт, потому что тебе уже по-другому нужно вести себя в команде – на тебя ровняются (особенно учитывая то, что у нас много молодежи в команде).



— С какой командой в текущем сезоне УХЛ-Пари-Матч было труднее всего играть?

— Я могу сказать, что все команды были сложными и на каждую команду нужно было настраиваться. Проходных матчей в этом сезоне не было. Но все же выделить я могу«Кременчук» – у них действительно был очень хороший вратарь и острое, техничное нападение, которое забивало много шайб. Поэтому в обороне с этим клубом было играть тяжелее, чем со всем остальными.

Плюс отмечу«Днепр», у которого очень сильная оборона и вратарь Олег Петров – он на протяжении двух сезонов не даёт нам вырвать победу у “щук”, засушивая матчи или не давая забить.

— По ходу сезона вы отнимали очки у всех лидеров чемпионата? За счёт чего это получалось?



— Я думаю, что это получалось за счёт командных действий, выполнения тренерских заданий. Мы готовились к этим матчам, искали свои ключи и подходы к каждой из команд. И соответственно, выполнив тренерские установки, мы получали результат. Конечно, были провалы, где-то мы недовыполняли свои задачи – от сюда и поражения.

Конечно, выполнение тренерской задумки всегда приведёт к победам, а доводя матчи к ничейным счетам в основное время, мы получали азарт и дополнительные силы, чтобы выигрывать и дальше.

— Почему так и не получилось обыграть«Днепр»по ходу чемпионата?



— Наверное, потому что у “щук” хорошая вратарская линия. Олег Петров, например, в прошлом сезоне не давал нам за матч больше двух шайб забить. В этом году мы хоть и начали им больше забивать, но этого было недостаточно.

В середине сезона, после того как Олег Петров получил травму, к ним приехал еще один вратарь, который тоже не дал нам забить и выиграть. Олегу, конечно, желаю только здоровья и до конца восстановить все травмы.

— Не расслабляет ли команды на стадии регулярного чемпионата то, что все проходят в плей-офф?

— Ни в коем случае. Все наоборот стараются подняться в турнирной таблице как можно выше, потому что первые два места автоматически проходят в полуфинал и получают недельную фору. Так команды обходят лишние травмы и лишнюю трату сил, больше тренируются.

Во-вторых, эти же две команды имеют преимущество домашней площадки. Система плей-офф построена так, что команды, которые находятся выше в турнирной таблице, имеют преимущества. Именно поэтому на протяжении всего регулярного чемпионата команды борются за места в таблице.

— Как можешь оценить развитие УХЛ за последние сезоны?

—Безусловно, с каждым годом Лига растет. Растёт тем, что внутри чемпионата играют опытные игроки, хорошие легионеры. За счет этого команды становятся сильнее и играть с ними становится все сложнее. В этом сезоне не было явного преимущества у команд – все могли отбирать очки друг у друга. Да,«Динамо» все же более молодая команда, но ребята очень вытянулись за этот сезон.

А в остальном, команды играли относительно одинаково, и, я думаю, что при такой тенденции развития Лига будет только расти вверх.

— Как можешь оценить поддержу болельщиков в Белой Церкви?



— Поддержка наших болельщиков очень много для нас значит – они создают боевую атмосферу для нас, что команде очень нравится. Болельщики помогают нам, гонят вперед и вдохновляют на новые победы. Так что мы всегда стараемся их радовать.

Хочу сказать им большое спасибо за то, что они приезжают даже на выездные матчи – это очень приятно. Наши фанаты не дают нам унывать и поддерживают нас, несмотря на результат. Поэтому мы всегда стараемся для них выигрывать и радовать какими-то оригинальными благоларностями после матчей.



— Есть ли у тебя какие-то ритуалы перед играми?

— Раньше у нас с Максимом Ядловским был такой ритуал: мы позже всех уходили из раздевалки и немного бесились, толкались и в шутку били друг друга. Так мы немного веселились и настраивались на матч. Но в этом сезоне, когда меня сделали капитаном, я уже не смог оставаться последним в раздевалке, так как капитан должен выходить первым.

У меня еще остался ритуал после рукопожатий – я трижды объезжаю вокруг ворот и бью по каждой из штанг (правая, внутренняя, левая и верхняя). То есть получается я делаю три круга за каждый из периодов и защищаю ворота своеобразными ударами. В принципе, иногда это помогало.



— ​Можешь вспомнить самый курьёзный случай за всю твою карьеру?



— Это было в детской спортивной школе и по какой-то причине тогда тренерский штаб решил нас наказать. В общем в зале мы больше получаса сидели в статике и делали разные упражнения, а потом тренеры придумали нам задание. Если мы придумаем какой-то номер, который им понравится, то мы сможем пойти тренироваться на льду. Мы тогда всей командой хором пели«Катюшу», пока она не будет спета красиво.

Когда мы уже пришли на лед, нам сказали, что будет 8 челноков от борта до борта (4 раза с шайбой и 4 раза без шайбы). Причём каждый раз, когда мы не укладывались по времени, мы должны были бежать заново. Если я не ошибаюсь, то нужно было уложиться в 45-50 секунд.

В первые 4 раза мы вроде пробежали нормально и вовремя, и тренеры нам предложили еще одно задание – если мы придумаем сейчас какой-то интересный танец, тов оставшиеся время сможем еще немного поиграть. В общем, мы всей командой станцевали«Лебединое озеро» – мы выстроились по центру поля, отправили вратарей по краям и начали танцевать. Со стороны, наверное, выглядело смешно, но главное, что тренерам понравилось и они от души посмеялись.

—​В«Белом Барсе»нет ни одного легионера – это принципиальная позиция клуба рассчитывать толькона украинцев?

— Наш президент команды Константин Ефименко очень хочет воспитывать украинских игроков, он стремиться к этому. И именно поэтому большая часть нашей команды – это молодежь, к которым добавляются взрослые хоккеисты, чтобы привить взрослый хоккей. Взрослый хоккей все же отличается от молодёжного – он более жёсткий и более агрессивный, поэтому молодым в основном тяжело даётся этот переход.

А когда рядом есть опытные хоккеисты, то они могут помочь сгладить этот переход – так и идёт развитие. На самом деле, если взять крайние три сезона в«Белом Барсе», то 2-3 молодых игрока, которые присоединялись к команде в начале сезона и играли в 4 звене, к концу чемпионата набирались опыта и играли уже во 2 пятерке. А после этого их звали в сборные, где они тоже неплохо себя показывали.

— Что можешь пожелать молодым хоккеистам?

— Много тренироваться и каждый день себя совершенствовать. Всегда учиться чему-то новому, подсматривать какие-то новые элементы, а потом оттачивать эти аспекты. Каждый день идти вверх и никогда не расстариваться от поражений.

Нужно вставать и идти, сцепив зубы, только вперед. Это точно рано или поздно даст свои результаты.

— Какая твоя самая амбициозная спортивная мечта?



— Наверное, на данном этапе моя самая амбициозная мечта – это все же выиграть чемпионат Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч в составе«Белого Барса».

Для тех, кто пропустил онлайн-конференцию Владислава Куцевича в прямом эфире, предлагаем пересмотреть полную запись:

