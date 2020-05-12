Знаете ли Вы: броски и заброшенные шайбы в сезоне 2019/20

Знаете ли Вы, сколько всего клубы УХЛ совершили бросков изабили шайб в регулярном чемпионате Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч сезона 2019/20?

Больше всего в “регулярке” бросал«Донбасс» – дончане совершили 1576 бросков, забив при этом 223 гола. Таком образом, донецкий клуб реализовал каждую 7 свою попытку.На втором месте по броскам закрепился«Днепр», который из 1551 броска реализовал 189, использовав таким образом каждый 8 момент.

Замкнул тройку лидеров«Кременчук», который забросил наибольшее количество шайб в “регулярке” 2019/20. Кременчужане 251 раз отличились в воротах противника, сделав 1521 бросок и реализовав каждый 6 шанс.Этот показатель реализацииявляется лучшим в регулярном чемпионате Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч в сезоне 2019/20.



Четвертую строчку, как и в турнирной таблице, занял«Белый Барс» –белоцерковцы 1342 раза пытались прошить голкипера противника, реализовав 129 бросков (каждая 10-я попытка). За “барсами” с 938 бросками и 78заброшенными шайбами шли«Ледяные Волки» –киевлянам в сезоне 2019/20 удалось воспользоваться каждым 12 моментом.



На шестом месте по количеству бросков и заброшенным шайбам разместился харьковский МХК«Динамо» –харьковчане забрасывали каждую 11-ю шайбу, использовав 52 своих момента из 611 бросков.



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