Телеканал XSPORT покажет исторические матчи ХК «Донбасс»

Немного более 100 дней остается до продолжения хоккейного сезона, а с традиционными турнирами «Кременчука» и «Донбасса» – и того меньше.

Телеканал XSPORT и хоккейный клуб «Донбасс» предлагают всем болельщикамосвежить в памяти самые яркие матчи в истории донецкого клуба. Золотая серия матчей флагмана украинского хоккея последних 10-ти лет – Чемпионат Украины, КХЛ, ВХЛ и Континентальный кубок в эфире популярного спортивного канала.

И первым в этом списке станет поединок 2011 года, в котором «Донбасс» на арене «Дружба» обыграл киевский «Сокол» (3:2) ивпервые в истории завоевал золотые медали чемпионата Украины.

По одну сторону площадки: Степан Горячевских, Дмитрий Исаенко и Павел Борисенко, по другую: Константин Симчук, Сергей Климентьев и Вадим Шахрайчук – настоящий матч звезд украинского чемпионата!

Не пропустите, в субботу, в 16:30 на телеканале XSPORT!