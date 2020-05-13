Травмированные “Коламбуса” восстанавливаются

Оливер Бьоркстранд

Сет Джонс очень хочет увидеть “Коламбус Блю Джекетс” в полном составе.

Такой шанс появится у этого защитника, если сезон в НХЛ возобновится.

“Мы можем стать замечательной командой, – говорит Джонс. – У нас многие отлично взаимодействуют друг с другом. Ребята уже поняли, какова наша тактика. Даже травмы по ходу сезона не помешали нам играть результативно и побеждать. Мы по-прежнему в деле, хотя в нас многие сомневались”.

“Коламбус” (33-22-15) набрал одинаковое количество очков с “Каролина Харрикейнз” и “Торонто Мэйпл Лифс”, разделив с ними места с шестого по восьмое в Восточной конференции. “Блю Джекетс” заработали 81 балл в 70 играх нынешнего регулярного чемпионата, несмотря на то, что команда занимает первое место в НХЛ по количеству потерянных из-за травм человек/игр – 419.

А пауза в сезоне позволила травмированным хоккеистам “Блю Джекетс” залечить травмы.

Джонс почти восстановился после перелома голеностопа, который он получил 8 февраля в матче против “Колорадо Эвеланш”. Через три дня после той игры ему сделали операцию. На реабилитацию врачи отвели хоккеисту от восьми до десяти недель. Джонс пропустил 14 матчей, в которых команда потерпела 11 поражений (3-5-6).

Он уже встал на коньки и будет играть, если сезон продолжится. Лига приостановила чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. На данный момент неизвестно, когда и как сезон может продлиться.

“У меня все хорошо, очень хорошо, – сказал Джонс, набравший 30 (6+24) очков в 56 играх чемпионата. – Мы успешно двигаемся вперед. Связки стали даже крепче, чем раньше. Я точно буду готов”.

Как и нападающий Оливер Бьоркстранд, сломавший голеностоп 20 февраля в матче против “Филадельфии Флайерз”. Ему сделали операцию 3 марта и также отвели от восьми до десяти недель на восстановление. В 49 поединках чемпионата форвард забросил 21 шайбу. Он катается с Джонсом в Коламбусе, так как травмированным игрокам разрешен доступ на тренировочные базы команд.

“Я уже несколько раз вставал на коньки, – говорит Бьоркстранд. – Чувствую себя хорошо. Голеностоп становится крепче с каждым днем. Надеюсь, что полностью восстановлюсь к тому моменту, когда мы начнем играть”.

Без Бьоркстранда “Блю Джекетс” одержали три победы, потерпев пять поражений (три в основное время и два в дополнительное).

“Вполне очевидно, что появление в составе таких игроков, как Сет Джонс, который претендует на приз Норриса, и Оливер Бьоркстранд, способного забросить 30, а то и 40 шайб за сезон, придаст сил и уверенности молодой команде, – говорит нападающий “Блю Джекетс” Пьер-Люк Дюбуа. – Если сезон возобновится, их возвращение в состав нам очень поможет”.

В команде также травмированы форварды Кэм Аткинсон (голеностоп), Александр Тексье (спина), Натан Гербе (пах) и защитник Дин Кукан (колено). Все они должны вернуться в состав, если сезон будет доигран.

А еще окрепнет защитник Райан Мюррей. Он пропустил 33 матча из-за травмы нижней части тела и успел сыграть три матча из четырех перед паузой.

Есть вероятность появления в команде и нападающего Джоша Андерсона. В данном случае все зависит от сроков, когда команды снова выйдут на лед, сказал генеральный менеджер Ярмо Кекалайнен.

2 марта Андерсону сделали операцию на левом плече. На восстановление у него уйдет от четырех до шести месяцев. Четыре месяца завершатся в июле.

Кекалайнен исключает возвращение в строй только нападающего Брэндона Дубински. У него хроническая травма кисти.

“Немало позитивных моментов. Мы постоянно говорили, что наша команда добьется успеха даже с таким количеством травм, если будет успешно играть в командный хоккей, – сказал Кекалайнен. – Это ключевой момент для нас в этом сезоне. Мы играем очень плотно. Тренерский штаб сумел достучаться до каждого игрока, и каждый знает свой маневр. Это путь к успеху. Конечно, нам помогает индивидуальное мастерство отдельных игроков, но наш успех основывается на командных действиях”.

После перерыва “Блю Джекетс” будут выглядеть иначе. В распоряжении тренера Джона Тортореллы появится целый набор вариантов, которых у него не было два месяца назад, а то и в течение всего сезона.

Помимо прочего, он сможет задействовать нападающего Лиама Фоуди, выбранного “Коламбусом” в первом раунде драфта 2018 года (18-й номер). Этот сезон Фоуди провел в молодежной Хоккейной лиге Онтарио, которая уже завершила сезон.

Этот нападающий провел два матча за “Блю Джекетс” в феврале, отдав одну голевую передачу.

“Он очень хорошо действовал в тех двух играх, – сказал Кекалайнен. – Он может бороться за игровое время наравне со всеми. Мы сказали ему, чтобы он готовился. Так что если сезон продлится, он будет в числе тех игроков, которых сможет задействовать Торторелла”.

У “Коламбуса” не должно быть проблем с вратарями. Элвис Мерзликин и Юнас Корписало здоровы, и оба во время паузы продлили контракты на два года. Корписало сделал это 17 апреля, а Мерзликин – через шесть дней.

“Новый контракт позволяет игроку чувствовать себя спокойнее, – говорит Джонс. – Когда проводишь последний сезон по действующему соглашению, постоянно об этом думаешь. Мысли об этом все время крутятся в голове. Такова человеческая натура. С таким грузом тяжело играть. Мы верим в наших вратарей. Именно это и нужно, если хочешь добиться успеха”.

Думая о возвращении в состав “Коламбуса” травмированных игроков, Бьоркстранд вспоминает, как “Блю Джекетс” играли в первом раунде прошлогоднего розыгрыша Кубка Стэнли, когда команда за четыре матча обыграла победителя регулярного чемпионата “Тампа-Бэй Лайтнинг”.

“Мы сконцентрировались на игре, выигрывали единоборства, действовали правильно, – говорит нападающий. – Если у нас все будут здоровы, мы сможем выйти на новый уровень и опять всех удивим”.