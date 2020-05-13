Врачи рекомендуют НХЛ отказаться от драк в случае возобновления сезона

Специалист по инфекционным заболеваниям порекомендовал Национальной хоккейной лиге, принять дополнительные меры предосторожности, чтобы безопасно играть во время пандемии коронавируса.

Полный список рекомендаций выглядит таким образом:

полная защита лица маской;

запрет на драки;

запрет на стычки после свистка;

тренеры на время встречи надевают защитную маску и соблюдают дистанцию на скамейке;

крайние нападающие должны находиться в 60 сантиметрах от точки вбрасывания во время самого вбрасывания; Читайте также: Элина Свитолина приглашает на конференцию по спортивному маркетингу

запрет на плевки на лед и скамейку запасных.

НХЛ, в свою очередь, ответила на эти предположения тем, что примет все необходимые меры, но вряд ли они значительно повлияют на ход игры.

Источник:wwos.ninemsn.com.au