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Хоккей

Врачи рекомендуют НХЛ отказаться от драк в случае возобновления сезона

Николай ПисаревНет комментариев
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Специалист по инфекционным заболеваниям порекомендовал Национальной хоккейной лиге, принять дополнительные меры предосторожности, чтобы безопасно играть во время пандемии коронавируса.

Полный список рекомендаций выглядит таким образом:

  • полная защита лица маской;

  • запрет на драки;

  • запрет на стычки после свистка;

  • тренеры на время встречи надевают защитную маску и соблюдают дистанцию на скамейке;

  • крайние нападающие должны находиться в 60 сантиметрах от точки вбрасывания во время самого вбрасывания;

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  • запрет на плевки на лед и скамейку запасных.

    • НХЛ, в свою очередь, ответила на эти предположения тем, что примет все необходимые меры, но вряд ли они значительно повлияют на ход игры.

    Источник:wwos.ninemsn.com.au

    Источник: uhl.ua
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