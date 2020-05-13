Знаете ли Вы: Самая дисциплинированная команда

Знаете ли Вы, какой из клубов Украинской хоккейной лиги в сезоне 2019/20 реже всего нарушал правила и получал штрафные минуты?

Таким достижением отметился херсонский«Днепр», занявший итоговое третье место в регулярном чемпионате. В 42 матчах регулярного чемпионата и плей-офф херсонский клуб заработал 432 штрафных минуты.

Чаще всего в составе “щук” штрафы получал ВадимШепелев – на счету у защитка42 штрафных минуты.На втором месте закрепилсяИлья Декало,который провел на лавке штрафников 33 минуты.А замкнул тройку лидеровВалентин Сирченкои его 31 штрафная минута.





Статистика штрафных минут чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч в сезоне 2019/20:



«Ледяные Волки» – 43 матча, 765 штрафных минут;

«Донбасс» – 40 матчей, 522 штрафные минуты;

«Белый Барс» – 43 матча, 522 штрафные минуты;

«Кременчук» – 40 матчей, 492 штрафные минуты;

МХК«Динамо» -42 матча, 439 штрафных минут;

«Днепр» -42 матча, 432 штрафные минуты.

Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber