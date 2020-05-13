Знаете ли Вы: Самая дисциплинированная команда

Знаете ли Вы, какой из клубов Украинской хоккейной лиги в сезоне 2019/20 реже всего нарушал правила и получал штрафные минуты?
Таким достижением отметился херсонский«Днепр», занявший итоговое третье место в регулярном чемпионате. В 42 матчах регулярного чемпионата и плей-офф херсонский клуб заработал 432 штрафных минуты.
Чаще всего в составе “щук” штрафы получал ВадимШепелев – на счету у защитка42 штрафных минуты.На втором месте закрепилсяИлья Декало,который провел на лавке штрафников 33 минуты.А замкнул тройку лидеровВалентин Сирченкои его 31 штрафная минута.
Статистика штрафных минут чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч в сезоне 2019/20:
Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber