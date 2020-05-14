“Эвеланш” готовятся к юбилею переезда в Денвер

Джо Сакик – капитан “Квебек Нордикс”

“Колорадо Эвеланш” может провести некоторые матчи следующего сезона в форме “Квебек Нордикс” в рамках празднования 25-летия переезда команды в Денвер. Такой вариант сейчас рассматривается в клубе.

“Следующий сезон будет для нас юбилейным, 25-м. Это шанс, – сказал в интервью изданию Athletic Деклан Болджер, старший вице-президент и руководитель маркетинга компании Kroenke Sports and Entertainment, которая владеет “Эвеланш”. – Мы обсуждали этот вариант, но пока еще ничего не решено. И он не единственный на повестке дня. Предложений много”.

“Нордикс” вступили в НХЛ в сезоне 1979-80 годов в рамках слияния с ВХА. Тогда в НХЛ вместе с “Квебеком” также появились “Виннипег Джетс”, “Эдмонтон Ойлерз” и “Хартфорд Уэйлерз”. “Нордикс” играли в Квебек-Сити в течение 15 сезонов. За это время команда однажды стала чемпионом своего дивизиона и восемь раз выходила в плей-офф.

Клуб переехал в Денвер в 1995 году и в первом же сезоне на новом месте завоевал Кубок Стэнли. В 2001 году “Эвеланш” повторили это достижение. В нынешнем чемпионате “Колорадо” (42-20-8) занимает второе место в Центральном дивизионе, на два очка отставая от лидера (“Сент-Луис Блюз”). НХЛ приостановила сезон 12 марта из-за пандемии коронавируса.

Несколько сотрудников, работающих сейчас в клубе, связаны с “Квебеком”, в том числе генеральный менеджер Джо Сакик. “Нордикс” выбрали его на драфте 1987 года под 15-м номером, и первые семь сезонов своей карьеры в НХЛ он провел в “Квебеке”.

Болджер не скрывает, что “Эвеланш” обратились к варианту с формой “Нордикс”, изучив, помимо прочего, успешный опыт “Каролина Харрикейнз”. Эта команда в последние два сезона сыграла несколько матчей в свитерах “Уэйлерз”. “Харрикейнз” переехали из Коннектикута в Северную Каролину в 1997 году.

“До сих пор на нашей форме ничего не указывает на “Нордикс”, но некоторые команды, например, “Каролина”, недавно обратились к своей истории, – сказал Болджер. – … Посмотрите в справочник, и вы увидите, что статистика “Нордикс” является частью статистики “Эвеланш”. Конечно, мы помним “Квебек” и дважды проводили там выставочные матчи. Мы не забываем об этом этапе нашей истории и хотим воспользоваться им. Сходите в наш клубный магазин, там можно купить атрибутику с эмблемой “Нордикс”.