Гэри Бэттмен: «Если мы будем действовать правильно, думаю, сумеем доиграть сезон»

Комиссар НХЛГэри Бэттмензаявил, что руководство лиги не задумывается об отмене сезона.

—Штаты и города понемногу возобновляют деловую активность. Если мы будем действовать правильно, думаю, сумеем доиграть сезон. Хотим, чтобы он был доигран.

Все должно быть справедливо и прозрачно, и, если нужно сделать это летом и немного изменить формат, мы примем такое решение. О возможности полностью отменить сезон-2019/2020 пока не задумываемся, – отметил Беттмэн.

Напомним, что регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен из-за пандемии.

Источник:tsn.ca