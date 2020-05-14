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Хоккей

Гэри Бэттмен: «Если мы будем действовать правильно, думаю, сумеем доиграть сезон»

Николай ПисаревНет комментариев
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Комиссар НХЛГэри Бэттмензаявил, что руководство лиги не задумывается об отмене сезона.

—Штаты и города понемногу возобновляют деловую активность. Если мы будем действовать правильно, думаю, сумеем доиграть сезон. Хотим, чтобы он был доигран.

Все должно быть справедливо и прозрачно, и, если нужно сделать это летом и немного изменить формат, мы примем такое решение. О возможности полностью отменить сезон-2019/2020 пока не задумываемся, – отметил Беттмэн.

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Напомним, что регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен из-за пандемии.

Источник:tsn.ca

Источник: uhl.ua
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