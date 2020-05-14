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Хоккей

МОК и НХЛ обсудили возможность участия игроков Национальной лиги в будущих Олимпийских Играх

Николай ПисаревНет комментариев
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Международный олимпийский комитет счел позитивной недавнюю встречу с Национальной хоккейной лигой, на которой обсуждался вопрос участия ее игроков в Олимпийских играх 2022 года в Пекине:

– МОК и IIHF встретились с НХЛ для предварительного обсуждения. Это была позитивная встреча, но без каких-либо договоренностей или результатов на данном этапе, – отмечает пресс-служба МОК.

В 1998 году НХЛ впервые приостановила регулярный чемпионат, чтобы хоккеисты лиги смогли выступить за свои сборные на Олимпиаде в Нагано.

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Подобная практика сохранялась на протяжении 16 лет, но на ОИ-2018 в Пхенчхане игроки из НХЛ уже не выступали.

Источник: ТАСС

Источник: uhl.ua
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