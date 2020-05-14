Знаете ли Вы: Матч сборной Украины против сборной клубов УХЛ

Знаете ли Вы, что в апреле 2019 года впервые в истории национальная сборная Украины сыграла товарищеский поединок против сборной УХЛ на льду дружковского«Альтаира»?

Многочисленные гости ледовой арены «Альтаир» стали свидетелями принципиального противостояния командСергея ВитераиАндрея Срюбко. Голевую феерию выдали игроки сборной УХЛ, отправив в ворота сборной Украинытри шайбыза две с половиной минуты. Однако коллектив под руководствомАндрея Срюбконашел силы вернуться в игру и подарить хоккейным фанатам настоящий праздник спорта.

В составе сборной УХЛ голами отметились: Юрий Сильницкий, Алексей Ворона, Александр Костиков и Руслан Ромащенко. А за национальную сборную Украины шайбы забросили: Сергей Бабинец, Никита Буценко и Владимир Чердак.

Отметим, что все вырученные от продажи билетов средства были переданы в Фонд развития детского творчества города Дружковка.

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