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Хоккей

Ибрагимов подписал контракт с “Сан-Хосе”

Николай ПисаревНет комментариев
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Тимур Ибрагимов

Нападающий Тимур Ибрагимов подписал стандартный контракт новичка с “Сан-Хосе Шаркс”.

“Тимур – быстрый, физически одаренный крайний форвард, обладающий голевым чутьем, – сказал генеральный менеджер “Шаркс” Дуг Уилсон. – При помощи резкости он берет верх над соперниками, против него сложно играть. Мы уверены, что его скорость, бросок и отношение к работе принесут пользу нашей организации”.

В минувшем сезоне 19-летний Ибрагимов провел 35 матчей за команду Высшей хоккейной лиги “СКА-Нева”, набрав 13 (5+8) очков при полезности плюс-5. Также он провел семь игр за СКА-1946 в Молодежной хоккейной лиге, набрав 7 (5+2) баллов.

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Уроженец Санкт-Петербурга был выбран “Шаркс” в шестом раунде (под общим 164-м номером) драфта-2019.

Источник: nhl.ru
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