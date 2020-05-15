«Колорадо» проведёт несколько матчей в свитерах «Квебека» в честь 25-летия переезда клуба

«Колорадо»может провести несколько матчей следующего сезона в форме«Квебека». Сменц формы клуб рассматривает в рамках празднования 25-летия переезда команды в Денвер, сообщает официальный сайт НХЛ.

— Следующий сезон будет для нас юбилейным, 25-м. Это шанс.Мы обсуждали этот вариант, но пока еще ничего не решено. И он не единственный на повестке дня. Предложений много.



До сих пор на нашей форме ничего не указывает на «Нордикс», но некоторые команды, например, «Каролина», недавно обратились к своей истории. Посмотрите в справочник, и вы увидите, что статистика «Нордикс»является частью статистики «Элеванш».



Конечно, мы помним «Квебек»и дважды проводили там выставочные матчи. Мы не забываем об этом этапе нашей истории и хотим воспользоваться им, -рассказал вице-президент управляющей компании «Эвеланш» Деклан Болджер.

Клуб переехал в Денвер в 1995 году и в первом же сезоне на новом месте завоевал Кубок Стэнли. В 2001 году «Элеванш»повторили это достижение. В нынешнем чемпионате «Колорадо» заняло второе место в Центральном дивизионе, на два очка отставая от лидера.

Источник: официальный сайт НХЛ