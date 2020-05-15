НХЛ признала Скотти Боумэн лучшим тренером эпохи расширения

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовалсписок лучших 16 тренеров лиги в эпоху расширения, начавшейся в 1967 году.

В результате голосования 13 авторов ресурса на первой строчке безоговорочно оказался легендарный Скотти Боумэн, который выиграл девять Кубков Стэнли в качестве главного тренера «Монреаля», «Питтсбурга»и «Детройта». Второе место занял Эл Арбур, рулевой династии «Айлендерс»начала 1980-х, третье – Джоель Кенневилль, завоевавший три Кубка с «Чикаго»в 21 веке.

Также в список вошлиГлен Сатер, Кен Хичкок, Барри Троц, Майк Бэбкок, Фред Шеро, Пэт Бернс, Майк Кинэн, Жак Лемэр, Пэт Куинн, Дэррил Саттер, Джон Торторелла, Роджер Нильсен и Линди Рафф.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NHL (@nhl) 14 Май 2020 в 9:32 PDT

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