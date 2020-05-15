Суббота, 16 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейНХЛ признала Скотти Боумэн лучшим тренером эпохи расширения
Хоккей

НХЛ признала Скотти Боумэн лучшим тренером эпохи расширения

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовалсписок лучших 16 тренеров лиги в эпоху расширения, начавшейся в 1967 году.

В результате голосования 13 авторов ресурса на первой строчке безоговорочно оказался легендарный Скотти Боумэн, который выиграл девять Кубков Стэнли в качестве главного тренера «Монреаля», «Питтсбурга»и «Детройта». Второе место занял Эл Арбур, рулевой династии «Айлендерс»начала 1980-х, третье – Джоель Кенневилль, завоевавший три Кубка с «Чикаго»в 21 веке.

Читайте также:  ВХЛ: Смена лидера, хоккейный триллер, а также много интересных воскресных результатов (видео)

Также в список вошлиГлен Сатер, Кен Хичкок, Барри Троц, Майк Бэбкок, Фред Шеро, Пэт Бернс, Майк Кинэн, Жак Лемэр, Пэт Куинн, Дэррил Саттер, Джон Торторелла, Роджер Нильсен и Линди Рафф.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от NHL (@nhl) 14 Май 2020 в 9:32 PDT

Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

11 − 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
«Колорадо» проведёт несколько матчей в свитерах «Квебека» в честь 25-летия переезда клуба

Очередная тренировка дома от Виталия Карамнова

Ибрагимов подписал контракт с “Сан-Хосе”

Тимур Гриценко: «Самое главное, чтобы мы смогли вернуть те физические кондиции, которые были у нас в марте»

Тест: Как хорошо ты знаешь Украинскую хоккейную лигу?

Закрыть