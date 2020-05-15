Тест: Как хорошо ты знаешь Украинскую хоккейную лигу?

После того, как вы проверили свои знания и интуицию в тесте«Насколько хорошо вы знаете игроков и арбитров УХЛ по фото?»узнали, ккакому типу болельщиков вы относитесь, а также определили свое хоккейное амплуа, пресс-служба Украинской хоккейной лиги предлагает всем поклонникам украинского хоккея проверить свои знания и эрудицию в викторине«Как хорошо ты знаешь УХЛ?»

Жмите«начать викторину»и отвечайте на вопросы! Не забывайте обязательно делиться результатами в наших социальных сетях:Facebook,Telegram,InstagramиTwitter.

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