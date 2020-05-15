Тимур Гриценко: «Самое главное, чтобы мы смогли вернуть те физические кондиции, которые были у нас в марте»

Нападающий «Кременчука»Тимур Гриценкопообщался с клубной пресс-службой и рассказал о будущем полуфинале с«Белым Барсом» и поддержке формы в межсезонье.

— Как у Вас проходит карантин?

—Скучно, ведь максимально много стараюсь находиться дома.Сейчас, правда, чаще бываю на природе, но придерживаюсь правилсамоизоляции.

— Как поддерживаете физическую форму?

—Хожу, бегаю, делаю различные упражнения, но без больших нагрузок.

—Как восприняли новость о карантине?

—Было тяжело, ведь мы действительно были в отличной форме и очень хотели играть.

—1 сентября первая встреча полуфинала с «Белым Барсом».Ваши ожидания?

—Наверное, самое главное, чтобы мы смогли вернуть те физические кондиции, которые были у нас в марте.Это будет сделать непросто, но мы будем стараться и готовиться.

—ХК «Кременчук» – победитель регулярного чемпионата, и в плей-офф будет иметь преимущество своей площадки, но игры могут пройти без зрителей.Что скажете по этому поводу?

— Это будет для нас большой минус, да и вообще не представляю, как играть без наших болельщиков.Но, лига должна соблюдать правила карантина, а мы надеемся, что ситуация с пандемией до сентября улучшится и сыграем при поддержке трибун.

— Достаточно непросто складывались в «Кременчука» последние игры в чемпионате против «Белого Барса».Достаточно вспомнить последний поединок, когда кременчужане проигрывали по ходу матча 1:3, но сумели вырвать победу 4:3, а Вы забросили победную шайбу.Ваше мнение о будущем сопернике?

— Хорошая команда с пятеркой опытных хоккеистов, которая очень достойно играла, особенно на финише «регулярке».Но, ничего, будем настраиваться и готовиться во второй раз на «Барсов».

Источник: сайт ХК«Кременчук»