Знаете ли Вы: Первый игрок, забросивший 100 шайб в регулярных чемпионатах УХЛ

Знаете ли Вы, кто из игроков Украинской хоккейной лиги в сезоне 2019/20стал первым игроком, забросившим 100 шайб в регулярных чемпионатах УХЛ?

Выдающимся достижением 5 января 2020 года отметился форвард «Донбасса»Виталий Лялькаи вошёл в историю Украинской хоккейной лиги.

Для такого результата форварду дончан понадобилось 128 матчей. В середине сезона 2016/17 Лялька перешёл из «Дженералз» в «Донбасс», и завершил сезон с 24 шайбами в 39 играх. Два последующие сезона нападающий провёл более результативно – 33 шайбы в 31 игре, и 30 шайб в 36 встречах соответственно.

На момент исторического матча в розыгрыше чемпионата УХЛ – Пари-Матч сезона 2019/20Виталий Ляльказабросил 13 шайб в 22 матчах, а всего набрал 24 очка при показателе полезности +13.К концу регулярного чемпионата сезона 2019/20 Виталий Лялька всего в32 матчахнабрал 41 (19+22) балл при показателе полезности+20.

Также за это время форвард трижды становился чемпионом Украины с «Донбассом», 4 раза признавался лучшим форвардом месяца, выигрывал звания самого полезного игрока плей-офф (2017/18) и лучшего форварда сезона (2018/19).

Отметим, что нападающий «Донбасса» значительно опережает ближайших конкурентов. Лишь 11 игроков забросили в чемпионатах УХЛ более 50 шайб, полный списоквыглядит следующим образом:

Виталий Лялька(«Дженералз», «Донбасс») – 106 шайб

Илья Коренчук(«Кременчук», «Донбасс») – 95 шайб

Владимир Чердак(«Донбасс», МХК «Динамо», «Днепр», «Кременчук») – 74 шайбы

Николай Киселёв(«Кременчук») – 72 шайбы

Иван Савченко(«Кривбасс», «Донбасс», «Кременчук») – 69 шайб

Александр Костиков(«Донбасс») – 62 шайбы

Руслан Ромащенко(«Белый Барс», МХК «Динамо», «Днепр») – 60 шайб

Тимур Гриценко(«Кременчук») – 58 шайб

Виктор Захаров(«Донбасс»)– 52 шайбы

Сергей Кузьмик(«Донбасс», «Кременчук», «Днепр»)– 51 шайба

Алексей Ворона («Донбасс», «Кривбасс», «Кременчук») – 50 шайб.

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