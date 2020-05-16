От академии до национальной сборной – вратарский путь Богдана Дьяченко

Богдан Дьяченкопровел в составе ХК «Донбасс» уже 5 сезонов. И это только во взрослой команде. А начиналось все в донецком клубе для этого 21-летнего парня еще в академии. В хоккей же Богдан пришел в своем родном Харькове.



— Сначала я тренировался вместе с полевыми игроками. Потом встал в ворота. Мне дали блин и ловушку, а остальная форма была, как у полевых игроков. У меня даже дома остались на память щитки полевого игрока, все обитые шайбами, обломанные.





До 11-ти лет я тренировался с полевыми игроками. Потом стал вратарем и в 12 лет пришел в «Донбасс» – в академию. Сразу захотелось стать профессиональным хоккеистом, из-за того что был клуб в КХЛ. И вот я смотрел на вратарей взрослых «Донбасса», мечтал попасть в КХЛ, об НХЛ естественно мечтаю.

В этом сюжете о поездке«Донбасс-98» в ШвециюБогдан Дьяченко рассказал о моменте, когда в его ворота несправедливо засчитали гол (с 0:50):

В 2015-м году Богдан Дьяченко впервые сыграл на юниорском чемпионате мира (U-18). По итогам турнира в Дивизионе IB, который проходил в Словении, Дьяченко был назван лучшим игроком в составе «сине-желтых».

Шанс дебютировать во взрослой команде ХК «Донбасс» Богдану Дьяченко выпал уже после возвращения дончан в чемпионат Украины в том же 2015-м. 27-го сентября в игре с белоцерковским«Белым Барсом»16-летний Дьяченко отыграл на ноль, а «Донбасс» разгромил своего соперника. В день матча Богдану было 16 лет и 356 дней. Он стал самым молодым вратарем в истории чемпионатов Украины, которому удалось дебютировать с «сухарем».

— Переживал естественно. Я очень-очень ответственно подошел к этой игре, это была моя первая игра на таком уровне, со взрослыми ребятами. Так получилось, хорошо сыграл, отыграл на ноль.

Дебютный матч Богдана Дьяченко за основной состав ХК «Донбасс»:





Еще через три месяца уже в составе молодежной сборной Украины (U-20) Богдан Дьяченко стал не только лучшим в своей команде, а и был назван лучшим вратарем всего чемпионата мира в Дивизионе IB во Франции.

А ведь на тот турнир голкипер «Донбасса» отправлялся с травмой.



— На последней тренировке перед отъездом на сбор в Киев я потянул себе бедро.



Я потренировался со сборной только последнюю тренировку и то – только покатался возле бортика минут 20 и все.





На ЧМ U-20 особенно с Польшей запомнил игру, когда было 55 бросков по воротам. Играли овертайм, у нас буллит – не забили. И, как говорится, не забиваешь ты – забивают тебе. После буллита смена первая и так вышло, что игрок вышел в ноль со мной и забил мне в ближнюю девятку.

Богдан Дьяченко получает приз лучшему вратарю ЧМ-2016 (U-20) DIB:





В конце регулярного чемпионата сезона-2016/2017 в гостевой игре «Донбасса» с ХК «Кременчук» травму получил основной голкипер дончанЕвгений Царегородцев. Случилось это в середине второго периода при счете 3:3. Богдану Дьяченко пришлось входить в очень непростой поединок и он смог сделать это. «Донбасс» пропустил еще только один раз, забросив дважды и победил со счетом 5:4.

— Ждал своего момента в клубе. Дождался получается. Евгений Царегородцев сломался и мне пришлось играть плей-офф. Тогда многое зависело от психологии.

Весь матч «Кременчуг» – «Донбасс» 4:5, травма Царегородцева и выход Дьяченко (с 1:01:00):





Тот матч с «Кременчугом» был очень важным не только для Богдана Дьяченко, но и дляСергея Витера, который дебютировал на посту главного тренера клуба. Понятное дело, что надежная и спокойная игра молодого парня, который попал в сумасшедший поединок и не растерялся, убедила наставника, что на него можно положиться.

Полуфинал с «Кривбассом» (4:1 в серии) Богдан отыграл с двумя шатаутами.

Царегородцев восстановился до финала, но и решающую серию в рамке «Донбасса» начал Дьяченко. Евгений также выходил на лед в том финале, но после 1:4 в пятом поединке, когда Царегородцев покинул площадку в середине третьего периода, стало понятно – шестой матч в воротах начнет Богдан.

Так и случилось. Именно в шестом поединке «Донбасс» и завоевал свой пятый титул чемпиона Украины.

Обзор решающего матча сезона-216/2017 «Донбасс» – «Кременчуг» 2:1:





А дальше был взрослый чемпионат мира в Дивизионе IA, который проходил в Киеве.

На этом турнире Богдан Дьяченко впервые сыграл за национальную команду Украины. В 18 лет и сразу против Казахстана сБоченски,Бойдом,ДоусомиДаллменомв составе. В той игре Богдан отразил 43 броска, но сборная Украины, отыгравшись с 0:2, все равно уступила одному из фаворитов чемпионата 2:4.

Обзор матча Украина – Казахстан 2:4:





Послематчевое интервью Богдана Дьяченко:





За последние три года Богдан Дьяченко еще раз был признан лучшим вратарем чемпионата мира в Дивизионе IB и еще дважды стал чемпионом Украины.

После финала 2019-го года:

Осенью «Боде» вместе с «Донбассом» предстоит сражаться за 8-й для донецкого клуба титул.

В проекте«Будущее украинского хоккея»Дьяченко рассказал о своей амуниции, привычках перед матчами, приметах и кумире.



— У меня вообще есть кумир – Кэри Прайс. Я играю в такой форме, как у него. Шлем тоже, как у Прайса. Мне он очень понравился и я себе такой же заказал.



Расскажу про клюшку. У меня уже как примета – я мотаю ее перед каждой игрой, всегда новую ленту. Не могу это объяснить, это какая-то моя примета. Белая лента, все смотрится как новенькое.





Наколенники я получил еще в академии «Донбасса». Мне было 14 лет и так они у меня и остались. Хорошо защищают колени. Помню, когда приехал в Дружковку – в первый взрослый сезон – Сергей Варламов очень любил так бросать – от колена, чтобы шайба залетала с острого угла, и они меня несколько раз прилично выручали.





—Сбор перед игрой у нас за два часа. За час сорок пять – собрание. Я прихожу за два с половиной часа. Сразу иду в зал, начинаю растяжку. Если чувствую, что мышцы жестковаты, я могу еще дома начать растягиваться, буквально за полчаса до выхода на каток. Потом уже с ребятами играю в мяч, «шкурка» называется игра. После этого я еще растягиваюсь, потому что связки в нашей профессии это самое главное. Они должны быть хорошо растянуты и закачаны. Уже после этого, когда начинаю одеваться, настраиваюсь морально.





Еще я, бывает, разминаюсь теннисными мячами. Они повышают концентрацию. Ты концентрируешься, чтобы словить его: от стеночки, другие разные упражнения есть.

В материале использовано интервью Богдана Дьяченко клубному YouTube каналу ХК «Донбасс»

Источник: сайт XSPORT