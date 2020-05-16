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Хоккей

Вице-президент ФХУ оригинально призвал власть к открытию ледовых арен

Николай ПисаревНет комментариев
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Вице-президент Федерации хоккея УкраиныГеоргий Зубкоопубликовал на своей странице в Facebookвидео, в котором он призывает к открытию спортивных площадок в стране, сделав акцент, конечно, на хоккее.


— Возможно, вам покажется это странным, что я сегодня в хоккейной форме на воде. Может быть, кто-то подумает, что вице-президент Федерации хоккея сошел с ума безо льда, но это не так. Сегодня я призываю всех к открытию спортивных площадок: ледовых арен, футбольных и баскетбольных стадионов.

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Если сегодня уже работают кафе и рестораны, я уверен, что мы должны открыть двери для спорта. Ведь спорт – это наша жизнь!

Источник: сайт XSPORT

Источник: uhl.ua
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