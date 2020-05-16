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Хоккей

Знаете ли Вы: конкурс #хочуклюшкуотУХЛ

Николай ПисаревНет комментариев
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Знаете ли Вы, что в декабре 2019 года Украинская хоккейная лига совместно сBauer запустилимасштабный розыгрыш клюшек Vapor Flylite?

Амбассадором розыгрыша стал игрок ХК «Донбасс» и национальной сборной УкраиныИлья Коренчук, который и запустил хоккейный челлендж:

Участники конкурса подготовили массу ярких и оригинальных видео, где технично выполнили задание форварда дончан, однако в голосование вошло только 10 лучших работ:

По мнению всех украинских болельщиков, Денис ЖеребкоиДаниил Козаченкосняли самые креативные и яркие конкурсные видео – эти два участника с большим отрывом от противников выиграли хоккейный конкурс. Награждал юных хоккеистов именитый украинский игрок, генеральный директор Украинской хоккейной лигиСергей Варламов.

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Один из победителей конкурса Даниил Козаченко раскрыл секрет своей победы и признался, что именно Сергей Варламов – его хоккейный кумир:

— Для меня, если честно, было очень неожиданно, что именно я выиграл конкурс. Было очень много креативных ребят, чьи видео были не хуже моего. Но людей я чем-то все же зацепил. Думаю, что это за счёт креативности – я сделал не просто по шаблону, а немного отошёл от такого.


Конечно, в своей игре равняюсь на Сергея Варламова – он в свое время в НХЛ играл. Еще один мой кумир – Литвиненко. В чемпионате УХЛ сейчас болею за«Белый Барс» и поддерживаю их на стадии плей-офф. Надеюсь, что ребята выиграют путевку в полуфинал. Я думаю, что им это по силам.

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Источник: uhl.ua
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