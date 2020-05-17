Пауза помешала Дамбе набрать форму

Защитник “Миннесоты” Мэтт Дамба

Травма помешала Мэтту Дамбе завершить чемпионат 2018-19 годов, но защитник “Миннесота Уайлд” надеется, что сможет доиграть до конца нынешний сезон.

Дамба пропустил последние 50 матчей прошлого чемпионата из-за операции по восстановлению грудной мышцы. В этом году, по мнению хоккеиста, он только начал показывать свой лучший хоккей, когда НХЛ 12 марта приостановила сезон из-за пандемии коронавируса.

“Очень странно все получается, – сказал Дамба в четверг. – Два сезона подряд. Даже подумать не мог, что со мной такое может случиться. Ни то, ни другое. Но вот мы здесь, сидим на карантине. Посмотрим, чем все закончится. Надеюсь, что сумеем доиграть сезон”.

Дамба отлично начал прошлый чемпионат, который мог стать лучшим в его карьере, но 15 декабря 2018 года травмировался. На тот момент он был лучшим снайпером среди защитников с 12 голами после первых 32 матчей сезона и был близок к тому, чтобы побить личный рекорд по заброшенным шайбам (14), установленный им в чемпионате 2017-18 годов.

После операции Дамбе пришлось со стороны досматривать сезон и готовиться к тренировочному лагерю. Он подготовился, но не сумел выйти на свой уровень на старте нового чемпионата.

В 69 матчах сезона 2019-20 годов 25-летний хоккеист набрал 24 (6+18) очка и заработал коэффициент полезности минус-7.

“На старте я думал только о том, как прийти в себя после такого длительного перерыва, – сказал Дамба. – Тяжело возвращаться в строй после такой травмы. Тогда я это хорошо понял. Надо верить в себя, верить, что травма залечена, что ты все сделал правильно, хорошо подготовился. … Но мне понравилось, как я провел последние пару недель, а может быть месяц, перед паузой. Думаю, что стал снова играть как раньше, вышел, наконец, на свой уровень”.

По словам Дамбы, он слишком много внимания уделил травме летом прошлого года, и это помешало ему провести летнюю подготовку как следует. Сейчас он находится у себя дома в Калгари и пытается исправить недоработки.

“Я занимаюсь на тренажерах, работаю над дриблингом, стараюсь поддерживать форму, чтобы подготовиться к выходу на лед, когда сезон возобновится”, – сказал он.

“Уайлд” (35-27-7), как и Дамба, тоже стали показывать достойный хоккей только перед паузой в сезоне. В последних 23 матчах “Миннесота” одержала 15 побед (15-7-1), в том числе восемь (8-4-0) под руководством нового тренера Дина Эвасона, заменившего уволенного 14 февраля Брюса Будро. Сейчас команда на одно очко отстает от зоны плей-офф в Западной конференции.

Поэтому Дамба так сильно хочет доиграть нынешний чемпионат.

“Мы так много усилий вложили в этот сезон, что будет очень обидно, если все они ни к чему не приведут, – сказал он. – Посмотрим, чем все завершится”.

Сейчас рассматриваются разные варианты продолжения сезона, но Дамбу устраивает только тот, что даст шанс “Миннесоте”.

“Я соглашусь на любое предложение, если у нашей команды будет возможность бороться за место в плей-офф”, – говорит он.