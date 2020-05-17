Соломон Шапиро: «В первом матче после возвращения безумно хотел забить»

Нападающий столичных «Ледяных Волков» Соломон Шапиро пообщался с пресс-службой Украинской хоккеной лиги и рассказал о том, как восстанавливался после травмы и возвращался в профессиональный спорт, а также о матчах четвертьфинала против «Белого Барса» и тренировках в межсезонье.



—В декабре 2018 года ты получил серьёзную травму. Как проходило лечение? Каким было твоё восстановление?



—Сразу после травмы, меня отвезли в больницу, сделали операцию и положили на койку. В больнице пролежал 2 недели, мне наложили гипс, чтобы я случайно не повредил ногу и отправили домой.

Загипсованным пробыл месяца 2-3, потом его сняли и началось восстановление, физиотерапия, потихоньку начинал ходить – сначала на двух костылях, потом с одним, ну и в итоге без палок.

—Сколько времени прошло после травмы, когда ты впервые снова вышел на лед? Какие ощущения тогда были?



— После травмы на лед вышел через месяцев 5. Ходил сначала на массовые катания, а потом поработал детским тренером на летних сборах.

Если честно, по ощущениям мне было легче кататься на коньках, чем ходить (улыбается).

—Была ли возможность, что ты больше не сможешь заиграть на профессиональном уровне?



—Нет, на тот момент мне никто не говорил, что со спортом нужно заканчивать – к этому решению я пришел сам. Однако,через некоторое время все равно захотел вернуться (улыбается).

—Фактически ровно через год ты вернулся в состав столичных«Ледяных Волков». Вспомнишь свои эмоции во время этого матча против«Донбасса»?



— Особенно, вспомнить нечего. Помню, что я тогда безумно хотел забить.

— К тому моменту ты уже полностью восстановился?



— К сожалению, нет. Физически и технически я был не достаточно готов, нонога уже не беспокоила.

— Как вообще можешь оценить выступления«Волков»в этом сезоне?



— Я считаю, что сезон 2019/20 – это был лучший сезон в истории нашего клуба.

— За месяц до твоего возвращения, состав киевлян пополнил голкипер Никита Петленко, а сразу после твоего возвращения,«Волки»усилились еще рядом опытных игроков. Как это повлияло на игру команды?



— Я думаю, чтоеще в начале сезона в составе клуба были очень хорошие игроки, а после пополнений команда стала еще лучше и смогла показать достаточно неплохие результаты в чемпионате УХЛ-Пари-Матч.

—Под конец регулярного чемпионата на арене«Шалетт»начали собираться полные трибуны. Как тебе поддержка болельщиков?



—Всегда приятно играть, когда видишь и слышишь, что тебя поддерживает большое количество людей. Наши болельщики молодцы – на арене действительно создавалась очень хорошая атмосфера.

Я сам, увы, не сыграл в домашних матчах этого сезона, но уверен что парней на льду это очень мотивировало и заряжало.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hc Ledyanye Volki (@hc_ledyanye_volki) 1 Фев 2020 в 11:05 PST

—Каким был четвертьфинал против«Белого Барса»для вашей команды?



— Это были очень хорошие и интересные игры, как для нас, так и для «Белого Барса». На самом деле, у нас был отличный шанс пройти дальше, но чуть-чуть не дожали.

—Как сейчас проводишь время на карантине? Как поддерживаешь форму?

— Много тренируюсь, ведь мне надо не поддерживать форму, а набирать её. Кстати, скоро будет видео с моей тренировкой на странице нашего клуба в Instagram. Подключусь, так сказать, к остальным игрокам.

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