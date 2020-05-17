Защитник «Вашингтона» выступил против возобновления сезона НХЛ

Защитник «Вашингтона» и сборной ЧехииРадко Гудаснаходится вчисле тех игроков, которые выступают против возобновления сезона в НХЛиз-за угрозы коронавируса. По его словам, это создает риск здоровью игроков ради денег. Слова Гудаса приводитCaska Televize.

— Не думаю, что мы должны продолжать играть, когда во всем мире отменили сезоны. Нас не пустили на Олимпиаду, чтобы мы не получили травмы, и в то же время они хотят продолжать сезон НХЛ. Если мы продолжим играть, наш спорт пойдет как бы против течения.





Деньги есть деньги. Сегодня именно они движут миром. Немного грустно, что из-за денег они готовы рисковать здоровьем игроков.





Если один парень поймает вирус, он может распространить его по лиге за неделю. А они планируют играть каждый с каждым. Один случай, и сезон можно будет отменять заново. Есть ли смысл возобновлять его с такими рисками?





От зрителей тоже много зависит. Когда все идет хорошо, фанаты подталкивают команду к победе. Если команда проигрывает – они могут разбудить ее. Без этого фона теряется магия НХЛ. Можно играть тогда здесь в Бероуне (город в Чехии населением 20 тысяч человек, где сейчас находится Гудас – прим.), будет то же самое.





Я не думаю, что реально провести все лето, будучи запертым в комнате. Это вопрос личной свободы. Обычно летом ты сосредоточен на себе или своей семье. Все время сидеть в гостиничном номере мне было бы тяжело.

Напомним, что сезон НХЛ на паузе с 12 марта. Комиссионер лигиГэри Беттмэндаже не рассматривает возможности того, что он будет не доигран.

Источник: сайт XSPORT