Знаете ли Вы: Самый молодой игрок сезона 2019/20

Знаете ли Вы, сколько лет на момент старта сезона 2019/20 было самому молодому хоккеисту Украинской хоккейной лиги?

Самыми молодыми хоккеистами, выступающими в сезоне 2019/20 чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч, стали: Борис Андрющенко («Ледяные Волки»), Артем Грабовецкий («Белый Барс»), Тимофей Савицкий («Ледяные Волки») иАртур Чолач («Белый Барс»). Всем четырем игрокам на момент старта сезона 2019/20 исполнилось 16 лет.

Самым возрастным игроком чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч стал капитан«Днепра»Александр Матерухин.На данный момент опытному форварду 38 лет.

Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber