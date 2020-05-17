Воскресенье, 17 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейЗнаете ли Вы: Самый молодой игрок сезона 2019/20
Хоккей

Знаете ли Вы: Самый молодой игрок сезона 2019/20

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Знаете ли Вы, сколько лет на момент старта сезона 2019/20 было самому молодому хоккеисту Украинской хоккейной лиги?

Самыми молодыми хоккеистами, выступающими в сезоне 2019/20 чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч, стали: Борис Андрющенко («Ледяные Волки»), Артем Грабовецкий («Белый Барс»), Тимофей Савицкий («Ледяные Волки») иАртур Чолач («Белый Барс»). Всем четырем игрокам на момент старта сезона 2019/20 исполнилось 16 лет.

Знаете ли Вы: Самый молодой игрок сезона 2019/20

Самым возрастным игроком чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч стал капитан«Днепра»Александр Матерухин.На данный момент опытному форварду 38 лет.

Читайте также:  Матчи регулярного чемпионата 6 ноября 2019 (онлайн)

Знаете ли Вы: Самый молодой игрок сезона 2019/20

Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

2 × один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Знаете ли Вы: конкурс #хочуклюшкуотУХЛ

Смотрите матч «золотой серии» «Донбасса»: решающий матч сезона 2010/2011 против «Сокола»

Денисенко подписал контракт с “Флоридой”

Вице-президент ФХУ оригинально призвал власть к открытию ледовых арен

Урок физкультуры от Никиты Колесниковса

Закрыть