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Хоккей

«Донбасс» подарил очередной заряд утренней бодрости жителям Константиновки

Николай ПисаревНет комментариев
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Современный ритм жизни в городских условиях связан с малоподвижным образом жизни, отсюда возникают многие проблемы со здоровьем, которые раньше были характерны только для пожилого возраста. Особенно эта проблема усугубилась во время карантина.

Утренняя зарядка улучшает метаболизм и помогает зарядиться энергией, а организм привыкает к умеренной физической нагрузке, что позволяет человек быть бодрым и активным весь день. Именно с этой целью начиная с середины апреля хоккейный клуб «Донбасс» проводил утренние зарядки для жителей Донетчины.

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В солнечное воскресное утро 17 мая представители семикратного чемпиона Украины по хоккею провели утреннюю разминку для жителей Константиновки. Жители домов по улице Космонавтов смогли выйти на свои балконы, а также, соблюдая правила карантинного режима, и смогли присоединиться к разминке на спортивной площадке и выполнить комплекс упражнений, который продемонстрировала воспитанница отделения фигурного катания ДЮСШ ХК «Донбасс» Елизавета Велигонова.

Взрослые и дети с удовольствием повторяли упражнения. Следуя примеру своих соседей, к разминке присоединялось все больше людей.

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Источник: сайт ХК «Донбасс»

Источник: uhl.ua
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