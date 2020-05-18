Рамазан Алдамжаров: «Я был приятно удивлен скоростям и отношению к хоккею в Украине»

На своем официальномканале на YouTubeУкраинская хоккейная лига продолжаетцикл онлайн-конференций с игроками, где поклонники хоккея могут пообщаться и напрямую задать вопросы своим любимым хоккеистам. В субботу, 16 мая,на все вопросы болельщиков отвечал форвард столичных «Ледяных Волков»Рамазан Алдамжаров.

— В семье ты один занимаешься спортом или твои братья и сестры тоже пошли по твоим стопам?

— У меня вообще очень большая семья – два младших брата и сестра. У нас все очень любят спорт – сестра, например, очень долго занималась теннисом. А братья пошли в хоккей по моим стопам – одному сейчас 17 лет и он играет за молодежную команду«Алматы», а второй еще совсем малыш – ему 10 лет – он пока только начинает свой путь.

— Какой уровень хоккея на твоей родине в Казахстане?

— Я могу сказать, что уровень Лиги в Казахстане достаточно сильный, но у нас есть очень большая разница в уровне команд. А вообще по уровню казахстанскую лигу часто сравнивают с белорусской Экстралигой.

— Как тебе жилось и игралось в Украине?

— На самом деле все было прекрасно. Мне очень понравилась страна и я очень давно хотел поиграть в Украине. Когда-то я уже был в Украине со сборной Казахстана до 20-ти лет. И вот, наверное, с тех пор у меня в душе залегла эта страна с добрыми и открытыми людьми. Да и в целом, и быт, и культура, и отношение к хоккею мне очень понравились.



— Что тебе больше всего понравилось в Украине?

— В первую очередь, меня очень удивил Киев. Не скажу, что это был прямо культурный шок, но я действительно раньше недооценивал, насколько великий этот город. Широкие улицы, Днепр, Родина Мать – в общем, город меня поразил свои величием и духом истории.

Еще меня впечатлила культура украинцев, их доброта и отзывчивость. Я никогда себя в Украине не чувствовал “не в своей тарелке”, даже наоборот – люди как-то пытались мне помочь. Мне было очень приятно, на самом деле.

— Что можешь сказать про Украинскую хоккейную лигу?

— Если честно, я был очень приятно удивлен, какие тут скорости и само отношение к хоккею. Да, на данный момент в чемпионате УХЛ-Пари-Матч играет не так много команд, но борьба внутри Лиги ведётся очень ожесточенная.

А еще я был очень приятно удивлён, что в украинских командах играет очень много своих воспитанников, которым еще нет даже 20 лет. Ребята все заряжены на борьбу, хорошо обучены, они бескомпромиссные. Я думаю, что это очень хороший знак для национальной сборной Украины, ведь свои ребята подрастают.

— С какой командой в УХЛ было тяжелее всего играть?

— Я сыграл всего 9 матчей в регулярном чемпионате и 3 в плей-офф, поэтому трудно так сразу судить. Наверное, тяжелее всего было играть с«Днепром» – у них тактически так выстроена команда, что с ними сложно играть. Они много создают моментов впереди и хорошо играют в защите.

Вообще, я могу сказать, что все команды в УХЛ сильные и по-своему сложные, но лично мне тяжелее было играть именно с«Днепром».



— Что можешь сказать про болельщиков«Ледяных Волков» в этом сезоне?

— Я, как и вся наша команда, очень благодарны нашим болельщикам. Насколько я знаю, в этом сезоне наши фанаты побили рекорд клуба по посещаемости – это очень здорово. Болельщики нас поддерживали и гнали нас вперед, несмотря на то, как мы играли.

Бывали такие игры, когда мы проигрывали в несколько шайб и результат матча уже был предрешен, но болельщики все равно не переставали кричать на трибунах, подходили после матчей. Поэтому мы всей командой действительно им очень благодарны, ведь по большому счету мы играем ради болельщиков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hc Ledyanye Volki (@hc_ledyanye_volki) 17 Фев 2020 в 8:46 PST

— С кем из игроков в«Ледяных Волках» было комфортнее всего играть?

— Вообще я успел поиграть в пятерках почти со всеми игроками – мы присматривались друг к другу, притирались, ведь у нас оставалосьвсего 9 игр до плей-офф, где и начинались самые важные матчи.

А так, мне очень понравилось играть с Владиславом Воробьевым, Сергеем Микульчиком, Игорем Шаманским, Кириллом Маландиным. На самом деле, команда собралась действительно игровая и мы старались за короткое время сыграться и найти свою игру перед плей-офф.



— Самый яркий момент для тебя в сезоне 2019/20 в составе«Ледяных Волков»?

— Это было на выезде, когда мы играли против«Днепра» в Херсоне. Тогда мы проигрывали и под конец матча, когда результат уже, в принципе, был предрешен, началась командная драка.

Очень яркая стычка, в которой участвовал даже президент нашего клуба Андрей Хапков. Да и вообще, я, наверное, впервые, принял участие в таком большом замесе.



— Как внутри команды поддерживали дух?

— Еще одна вещь, которая мне понравилась в«Ледяных Волках», – это то, что у нас собрался очень слаженный коллектив. По факту нам не нужно было поддерживать дух – он всегда у нас был на уровне.

Настроение у всех было боевое, все горели одной идеей и поэтому мы выходили на лед, даже когда плохо себя чувствовали. Мы поддерживали друга и бились за команду ради общей цели.



— В какой лиге ты можешь продолжить карьеру?

— На данный момент я открыт для всех вариантов. Опыт в Украине для меня был очень интересным и, если будет заинтересованность, то хотел бы еще тут поиграть. Я думаю, что себя можно пробовать в разных странах и лигах, но самое главное – это показывать добротный хоккей и максимально помогать команде.

— Как относишься к натурализации игроков?

— Вообще этот процесс достаточно позитивный, но натурализация натурализации рознь. Это хорошо, когда есть какие-то пробелы в своих воспитанниках, – можно заиграть за сборную хорошего иностранного игрока, который показывает добротную игру, ведёт за собой и даёт остальным пример для подражания.

Но если натурализация проводится повсеместно и такие игроки, поиграв год-два, просто разъезжаются, то это не самый лучший вариант. Плюс тут уже становится вопрос о молодежи.

Я вообще считаю, что за последнее время с такой практикой сборная Казахстана мало добавила в своей игре. Хотя если вспомнить то время, когда сборная состояла полностью из казахстанских игроков, то результаты эта команда показывала лучше.

Поэтому мне больше импонирует, как натурализируют игроков в сборных Южной Кореи или Белоруси – более точечно. Это хорошая тактика, пока подрастают свои ребята.

— Назови три самых памятных момента в твоей карьере

— Первый момент, наверное, это первая шайба в профессиональной карьере – мне тогда было 17 лет и я только начинал играть за взрослую команду. Я думаю, что такие моменты памятны для каждого хоккеиста и все помнятсвой первый гол.

Второй – это чемпионат мира, когда мы с юниорской сборной выступали в Польше и заняли итоговое второе место. Причём до золота нам совсем немного не хватило – мы проиграли в решающем матче французам со счётом 1:2. Тем не менее, выступили мы тогда здорово, да и вообще для меня это был первый турнир на международной арене.

А третий самый памятный момент еще впереди, не буду пока загадывать.



— Как поддерживаешь форму во время карантина?



— Тренируюсь, конечно. Я думаю, что сейчас многие люди, сидя на карантине, стараются проводить время как можно полезнее и я не исключение. Делаю различные упражнения со своим весом, занимаюсь на велотренажёре и делаю все, чтобы держать себя в форме.

Для тех, кто пропустил онлайн-конференцию Рамазана Алдамжарова в прямом эфире, предлагаем пересмотреть полную запись:

Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber