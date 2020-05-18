Забавные тесты, игроки рассказывают о межсезонье и будущем плей-офф, а также хоккей на воде – в дайджесте минувшей недели

На прошлой неделе игроки Украинской хоккейной лиги продолжали готовиться к старту будущего плей-офф, болельщики прошли ряд забавных тестов и узнали, какое амплуа им бы подошло в хоккее, а также насколько хорошо они знают УХЛ, а телеканал XSPORT рассказал вратарскую историю голкипера дончан Богдана Дьяченко.

Эти новости и не только мы собрали в дайджесте минувшей недели.

Капитан«Белого Барса»Владислав Куцевичпровел онлайн-конференцию на YouTube-канале УХЛ и рассказал о том, с чего начинались его шаги в профессиональном хоккее и как ему игралось за разные украинские и словацкие клубы. Также форвард поделился своим мнением об уровне украинского чемпионата, будущем плей-офф, который стартует уже в сентябре, и болельщиках в Белой Церкви.

—Безусловно, с каждым годом Лига растет. Растёт тем, что внутри чемпионата играют опытные игроки, хорошие легионеры. За счет этого команды становятся сильнее и играть с ними становится все сложнее. В этом сезоне не было явного преимущества у команд – все могли отбирать очки друг у друга. Да,«Динамо» все же более молодая команда, но ребята очень вытянулись за этот сезон.





А в остальном, команды играли относительно одинаково, и, я думаю, что при такой тенденции развития Лига будет только расти вверх.

В период карантина и межсезонья Украинская хоккейная лига запустила ряд тестов для болельщиков, в ходе которых поклонники украинского хоккея могутпроверить свои знания и интуицию в викторине«Насколько хорошо вы знаете игроков и арбитров УХЛ по фото?»,узнать, ккакому типу болельщиков вы относитесь, а также определитьсвое хоккейное амплуаипроверить свою эрудицию в викторине«Как хорошо ты знаешь УХЛ?».



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Информационный партнер УХЛ – телеканал XSPORT подготовил большой материал о вратарской карьере голкипера донецкого«Донбасса»Богдана Дьяченко,в котором детально разбирается весь путь молодого хоккеиста, начиная академией «Донбасс – 98» и заканчивая выступлениями за национальную сборную.

Богдан Дьяченкопровел в составе ХК «Донбасс» уже 5 сезонов. И это только во взрослой команде. А начиналось все в донецком клубе для этого 21-летнего парня еще в академии. В хоккей же Богдан пришел в своем родном Харькове.

— Сначала я тренировался вместе с полевыми игроками. Потом встал в ворота. Мне дали блин и ловушку, а остальная форма была, как у полевых игроков. У меня даже дома остались на память щитки полевого игрока, все обитые шайбами, обломанные.





До 11-ти лет я тренировался с полевыми игроками. Потом стал вратарем и в 12 лет пришел в «Донбасс» – в академию. Сразу захотелось стать профессиональным хоккеистом, из-за того что был клуб в КХЛ. И вот я смотрел на вратарей взрослых «Донбасса», мечтал попасть в КХЛ, об НХЛ естественно мечтаю.

Нападающий столичных «Ледяных Волков»Соломон Шапиропообщался с пресс-службой Украинской хоккеной лиги и рассказал о том, как восстанавливался после травмы и возвращался в профессиональный спорт, а также о матчах четвертьфинала против «Белого Барса» и тренировках в межсезонье.

—Каким был четвертьфинал против«Белого Барса»для вашей команды?

— Это были очень хорошие и интересные игры, как для нас, так и для «Белого Барса». На самом деле, у нас был отличный шанс пройти дальше, но чуть-чуть не дожали.



—Как сейчас проводишь время на карантине? Как поддерживаешь форму?

— Много тренируюсь, ведь мне надо не поддерживать форму, а набирать её. Кстати, скоро будет видео с моей тренировкой на странице нашего клуба в Instagram. Подключусь, так сказать, к остальным игрокам.

Вице-президент Федерации хоккея УкраиныГеоргий Зубкоопубликовал на своей странице в Facebookвидео, в котором он в форме ХК «Донбасс» призывает к открытию спортивных площадок в стране, сделав акцент, конечно, на хоккее.



— Возможно, вам покажется это странным, что я сегодня в хоккейной форме на воде. Может быть, кто-то подумает, что вице-президент Федерации хоккея сошел с ума безо льда, но это не так. Сегодня я призываю всех к открытию спортивных площадок: ледовых арен, футбольных и баскетбольных стадионов.





Если сегодня уже работают кафе и рестораны, я уверен, что мы должны открыть двери для спорта. Ведь спорт – это наша жизнь!

Национальная хоккейная лига и ассоциация игроков достигли прогресса в переговорах по вопросу форматавозобновления чемпионата. Руководство склоняется к проведению плей-офф в формате 24-х команд.

Дальнейшие консультации пройдут в течении ближайших двух дней. Напомним, что регулярный чемпионат НХЛ был остановлен 12 марта. Комиссионер лигиГэри Беттмэнзаверил, чтоон точно будет доигран.

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