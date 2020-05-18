Знаете ли Вы: Преданные болельщики (видео)

Знаете ли Вы, как преданные болельщики Украинской хоккейной лиги благодарят любимые клубы за яркие и мощные поединки на домашних трибунах?

Например, херсонские болельщики уже в который раз доказывают, что они верны и преданны своему любимому клубу. Конечно же, поддержку фанатов херсонские хоккеисты чувствуют, как на домашних матчах, так и далеко за пределами домашней арены.

После очередной победы«Днепра» на родной арене в Херсоне, болельщикибольшетрех минутаплодировали “щукам”, выражаяим благодарность за победный поединок. На эмоции не скупились и сами хоккеисты, поблагодарив болельщиков за их мощную поддержку.

А вот так в минувшем сезоне в полуфинальной серии плей-офф УХЛ-Пари-Матч между«Кременчуком» и «Днепром» те же херсонские болельщики креативно отметили победный матч херсонского клуба.

Команды Украинской хоккейной лиги тоже никогда не скупятся на благодарность своим фанатам, а у белоцерковского«Белого Барса» и вовсе есть традиция после каждого победного матча по-новому креативно говорить “спасибо” своим поклонникам.

Кременчужане в этом сезоне тоже решили оригинально поблагодарить своих болельщиков за мощную поддержку на протяжении всего регулярного чемпионата и после досрочной победы в “регулярке” устроили настоящее шоу для местных фанатов.

И даже пустые трибуны не помеха для команд, чтобы поблагодарить тех зрителей, которые присоединялись к матчу в онлане. После исторической первой победы«Ледяных Волков» в четвертьфинале плей-офф, киевляне ярко отметили это событие.

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