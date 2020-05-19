Благотворители, спортсмены и активисты провели ежегодную акцию по уборке Дружковки

19 мая Фонд Бориса Колесникова и хоккейный клуб «Донбасс» организовали благотворительную акцию по облагораживанию окраин Дружковки. Год назад меценаты и спортсмены устраивали субботники, готовили зоны отдыха в Дружковке и Константиновке к летнему сезону, а в нынешнем году в связи с карантином сменили формат и сосредоточились на вывозе мусора с окраин Дружковки и облагораживании близлежащих локаций.

«Фонд Бориса Колесникова и хоккейный клуб «Донбасс» реализуют не только образовательные и спортивные инициативы, но и активно поддерживают экологические программы. Вот уже несколько лет главным модным трендом во всем мире остается забота об окружающей среде. Мы стараемся следовать тенденциям и поддерживать украинские города в чистоте и порядке», – рассказывает София Мудрык, директор Фонда.

К хоккеистам и благотворителям присоединились также местные активисты, которые несколько лет совмещают приятное с полезным – занимаются спортом и собирают мусор.

«Ежедневно после утренней групповой пробежки мы собираем по десять пакетов бытового мусора, который выбрасываем в городские мусорные баки. Обязательно фотографируем процесс, фото выкладываем в соцсетях, чтобы люди видели – прогулка с ребенком, собакой, большой компанией может быть не только приятной, но и полезной. У нас уже появились единомышленники-дружковчане: и старшего возраста, и дети. Мы на собственном примере учим людей не мусорить, заботиться об окружающей среде. И я призываю всех: давайте совместными усилиями делать наши родные города чище!», – говорит Виктория Гетманова, активистка из Дружковки.





«Во время карантина жители Константиновки и Дружковки начинают выходные с зарядки, которую мы проводим во дворах многоэтажек. Это отличный пример того, как можно разнообразить физическую активность, полезно и бодро проводить досуг. Сегодня мы поддержали другую инициативу – не менее полезную. Хочется, чтобы к ней тоже присоединились как можно больше людей, облагородили города и села, в которых живут», – добавляет Валерий Раскин, игрок «Донбасса 2004».

Отметим, май богат на праздники, связанные с заботой об окружающей среде. Так, 12 мая был День экологического образования, 15 мая – Международный день климата, а 24 мая отметим Международный день парков. Экологический календарь и активисты призывают общественность обратить внимание на вопросы охраны окружающей среды, проникнуться существующими проблемами, сделать все возможное для чистоты родных городов и стран, и обеспечения безопасного будущего.

Источник: сайт ХК«Донбасс»