Миллер надеется догнать Гашека

Голкипер “Анахайма” Райан Миллер

Райан Миллер не знает, будет ли он играть в следующем сезоне, но голкипер “Анахайм Дакс” очень рассчитывает, что нынешний чемпионат возобновится, и он догонит Доминика Гашека по количеству побед. Об этом вратарь рассказал в воскресенье в интервью телеканалу Sportsnet.

17 июля Миллеру исполняется 40 лет. После этого сезона он может стать неограниченно свободным агентом. Хоккеист говорит, что в нынешних условиях пандемии коронавируса, из-за которой НХЛ 12 марта прервала сезон, существует слишком много различных факторов, не позволяющих ему уже сейчас принять решение о продолжении карьеры.

Но Миллер хочет догнать легендарного голкипера и члена Зала хоккейной славы, занимающего 14-е место в истории НХЛ с 389 победами. На счету Миллера сейчас их 387. А вот по количеству выигранных матчей в составе “Баффало Сэйбрз” Миллер (284) обошел Гашека (234). В истории этого клуба они занимают первое и второе места соответственно.