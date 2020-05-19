На аукцион выставили клюшку, которой больше 150 лет

На аукционGoldin Auctionsвыставлена одна из самых старых клюшек в истории хоккея – ее возраст предварительно оценивается в 150-170 лет, то есть ее использовали в 1850-х или 1870-х годах. Первая задокументированная хоккейная игра прошла в Монреале в 1875 году.

Стартовая цена исторической клюшки — 100 тысяч долларов.

Ранее самой старой из существующих клюшек считалась клюшка, датируемая 1852–1856 годами. Ее купили за 2,2 млн долларов в 2018 году и пожертвовали в Зал хоккейной славы в Торонто.

Источник: Федерация хоккея Республики Беларусь