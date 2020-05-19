Валерий Жидков: «Я рискнул, попробовал и хоккей теперь не отпускает»

Автор программы«Квартал95»Валерий Жидковпообщался с пресс-службой Украинской хоккейной лиги и рассказал о том, как его жизнь связана с хоккеем, а такжеоб уровне украинского чемпионата и тренировках во время карантина.

—Когда и как в Вашей жизни появился хоккей? С чем это было связано?

—Все очень просто – там, где я рос, зимой замерзал лёд. А поскольку советский хоккей был очень популярен, то все мальчишки, у кого была такая возможность, так или иначе пытались играть. Это был чистый дворовой хоккей.

У нас во дворе тоже заливали каток без бортов и мы играли аж до самых весенних потеплений. То есть это не была какая-то школа хоккейная или секция – простой дворовой хоккей. Сначала мы вообще в валенках бегали, а потом нашли где-то коньки. Такое, можно сказать “аматорское приаматорское” увлечение.

Что касается хоккея уже более осознанного, то года три назад меня друзья затянули в уже существующую любительскую команду. Я, конечно, немного боялся, но потом рискнул, попробовал и хоккей теперь не отпускает. Так что сейчас при первой возможности стараюсь бежать на тренировки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Валерий Жидков (@valeriizhidkov) 6 Июл 2018 в 9:18 PDT

—Трудно было уже во взрослом возрасте заново стать на коньки?

—Сначала быстро страшно. Я думал, что прийду на тренировку, а там все уже всё умеют – а я корявый и все будут надо мной смеяться. А потом я пришёл на тренировку, посмотрел, как ребята катаются и увидел, что есть люди в гораздо более солидном возрасте,которые пришли пробовать свои силы.

Плюс, конечно же, я попал в очень хороший коллектив – с этим не поспоришь, команда действительно хорошая. Поэтому я как-то очень быстро и легко адаптировался.

Свои способности я оцениваю очень трезво и понимаю, что чемпиона из меня не получится. Но для нашей команды это даже плюс, ведь мы туда ходим, чтобы отдыхать, общаться, а не соревноваться в глобальном смысле этого слова.

—Как отреагировала Ваша семья на такое необычное увлечение?

— Сначала все очень обрадовались, что папа будет как-то двигаться, шевелиться, заниматься спортом и наконец-то вылезет из офиса. Но у нас были конфликты интересов, когда надо было по дому что-то сделать, а у меня игра.

Папа бежит туда, не успевает, но в общем увлечение все же осталось. Значит, терпимость моих женщин на высоком уровне.Сейчас, конечно, по возможности стараюсь уделять хоккею время.

— Помимо того, что Вы сами играете, Вы посещаете хоккейные матчи и чемпионаты в Киеве. Какое впечатление оставил украинский профессиональный хоккей?



— Я, если честно, не сильно вникаю в разные подводные камни, турнирные таблицы и взаимоотношения. Я смотрю хоккей, потому что я люблю хоккей. А Украинская хоккейная лига даёт возможность смотреть хоккей на высоком уровне. Тем более, если учитывать тот уровень, который мы видим в любительских командах.

Не скажу, что за какую-то из команд я сильно болею. Для меня любая встреча украинских профессиональных команд – это праздник, потому что это доказательство того, что хоккей жив и бодр.

Общаясь с теми, кто работает в украинском хоккее, я понимаю, что это даётся большими усилиями и энтузиазмом. Я считаю, что все это заслуга тех, кто любит хоккей, и нам нужно его всесторонне поддерживать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Валерий Жидков (@valeriizhidkov) 12 Сен 2019 в 9:23 PDT

—Также Вы присутствовали и на Континентальном кубке в Броварах. На каком уровне был проведён и сыгран турнир?



— К сожалению, я был только на одном матче Континентального кубка с участием «Донбасса», но мне очень понравился уровень организации. Я знаю арену«Терминал»и поэтому, с точки зрения планировки всех зон внутри (зоны для болельщиков и т.д) все было отлично. Мне есть с чем сравнивать, ведь я бываю на международных чемпионатах периодически.

Я, если честно, боялся, что будет толкотня, потому что здание архитектурно не совсем “хоккейное”, если можно так сказать. Но ребятам удалось все так организовать, что не было никаких столпотворений, задержек среди болельщиков и всего остального. То есть болельщики могли прийти, поболеть и спокойно разойтись. Да и на арене все было отлично, так что мне все понравилось.

Тогда на матче я был с семьей и, когда мы ехали на арену, я их настраивал, мол«это Бровары – не Дворец Спорта, всякое может быть». Но когда мы приехали, я был очень приятно удивлён.

—Во время карантина возможности тренироваться на льду, к сожалению, нет. Как поддерживаете форму дома? Тренируете скиллы?



— Да, дома чисто на куске пластика гонял шайбу, но в основном я сейчас больше поддерживаю форму психологически. Я продолжаю любить хоккей, смотрю какие-то моменты из НХЛ или КХЛ и всячески поддерживаю свою любовь к этому виду спорта, пока не могу им заниматься.

Но как только у нас появится возможность, то думаю, что наша любительская братия во всеоружии рванет на лед.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Валерий Жидков (@valeriizhidkov) 21 Апр 2020 в 7:14 PDT

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