Доми хочет остаться в “Канадиенс”

Макс Доми

Макс Доми может стать ограниченно свободным агентом после окончания этого сезона, но не волнуется, что еще не вел переговоров о новом контракте с “Монреаль Канадиенс”. Он уверен, что останется в команде.

“Я могу вам лишь сказать, что хочу остаться в Монреале, я хочу быть тут, – сказал Доми в четверг. – Мне нравится играть в Монреале, я люблю своих партнеров, команду и город. Я надеюсь играть тут долго. С момента первой игры здесь это не менялось. Вот и все”.

25-летний форвард проводит второй сезон в “Канадиенс” после того, как 15 июня 2018 года был обменян из “Аризоны Койотиз” на форварда Алекса Гальченюка. В сезоне 2018-19 он стал лучшим бомбардиром “Монреаля”, набрав рекордные в карьере 72 (28+44) очка. Когда 12 марта сезон был поставлен на паузу, он занимал третье место в команде с 44 (17+27) очками в 71 игре.

“Понятно, что наступит момент, когда контракт закончится, после чего начнутся переговоры и все прочее, – сказал Доми. – Но сейчас в мире происходит много всего остального, что важнее моего контракта. Все просто”.

“Сейчас меня мало волнует контракт в НХЛ. Мне хочется, чтобы все оставались в безопасности и готовились к возвращению к нормальной жизни. Сейчас я общаюсь с членами семьи, хочу, чтобы они оставались в безопасности. Для меня это сейчас самое главное. Думаю, что в нынешнее сумасшедшее время так думают все. Мы разберемся с контрактом, когда настанет время”.

Доми популярен среди болельщиков “Канадиенс” и принимает активное участие в общественной жизни. У Доми диабет первого типа, так что он основал исследовательский фонд подросткового диабета. Он помогает страдающим от болезни и старается, чтобы канадцы с диабетом первого типа имели доступ ко всем современным технологиям.

Он также написал книгу “Без выходных: моя жизнь с диабетом первого типа и путешествие в НХЛ”. Она стала вдохновением для многих людей с этим заболеванием.

Доми считает, что ему есть куда прибавлять, и он хочет двигаться вперед и насладиться первым участием в плей-офф Кубка Стэнли. “Монреаль” (31-31-9) на 10 очков отстает “Коламбус Блю Джекетс” и “Каролины Харрикейнз” в борьбе за места “уайлд-кард” Восточной конференции.

“Всегда есть над чем работать, и мне предстоит долгий путь, – сказал он. – Я уже два года играю на позиции центрфорварда. Наша команда пережила несколько непростых отрезков. Но мы держимся вместе. Мы с нетерпением ждем дальнейшего развития, нам нравится наша команда и коллектив. Мы друг друга любим и поддерживаем. Я же хочу делать все, что могу, чтобы становиться лучше каждый день. Вне зависимости от того, когда будет следующий матч, я хочу быть уверенным, что сделал все для полноценной готовности и помощи команде”.