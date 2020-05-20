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IIHF хочет изменить формат проведения Континентального кубка

Николай ПисаревНет комментариев
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СоветМеждународной федерации хоккея вынес на голосования несколько важных предложений по изменению формата международных соревнований в сезоне-2020/2021. Во избежание сложностей в организации турниров из-за последствий пандемии COVID-19 в IIHF хотят сдвинуть на две недели старт чемпионата мира в элитном дивизионе, которыйвесной 2021-го года примут Беларусь и Латвия. Также подвинуть могут и чемпионаты в Дивизионах IA и IB. В последнем, напомним, выступает национальная сборная Украины.

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Подобные меры будут приняты в связи с ожиданием того, что многие национальные чемпионаты после выхода стран из карантина будут стартовать позже привычных дат.

«Мы должны постараться адаптировать наше расписание таким образом, чтобы дать европейским лигам и командам больше времени для комфортного окончания клубного сезона» – сказал президент IIHF Рене Фазель.

На данный момент для ЧМ-2021 в Высшем дивизионе предлагаются даты 21 мая – 6 июня 2021 года.

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«Непонятно сможем ли мы играть в декабре, когда должны состояться молодежные чемпионаты мира» – добавил Фазель.

Также в IIHF предложили немного изменить формулу клубного турнира –Континентального кубка. В Международной федерации хотят убрать из календаря сентябрьский раунд и начать турнир в середине октября – базовые даты 16 – 18 октября. Далее – в ноябре – состоятся еще четыре привычных мини-турнира с участием 16-ти клубов. Победитель каждой из четырех ноябрьских групп пройдет в финал, который предварительно назначен на 8 – 10 января 2021-го года.

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Голосовать за данные предложения будут на внеочередном Конгрессе IIHF посредством видео-конференции 24-го июня.

Отметим, что участник Континентального кубка от Украины определиться после завершения плей-офф четвертого сезона УХЛ,который состоится в сентябре.

Источник: сайт XSPORT

Источник: uhl.ua
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