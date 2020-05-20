Президентские выборы в ИИХФ перенесены на 2021 год

Президент международной Федерации хоккея Рене Фазель в интервью сообщил, что выборы на пост главы ИИХФперенесены на 2021 год.

— Мы приняли решение перенести выборы с сентября этого года на сентябрь 2021 года. Я остаюсь на посту президента еще 15 месяцев. Мы решили, что конгресс будет проведен в 2021-м в Петербурге, там же будут проведены выборы.

Мы перенесли конгресс 2020 года из Петербурга по той причине, что нет уверенности, что все смогут путешествовать по миру к сентябрю, не уверены, что все смогут добраться до города, – цитирует Фазеля«Р-Спорт».

Отметим, что швейцарец руководит организацией с 1994 года.