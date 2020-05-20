Среда, 20 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейПроголосуй за лучшую шайбу ноября!
Хоккей

Проголосуй за лучшую шайбу ноября!

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Мы продолжаем вспоминать самые яркие моменты сезона 2019/20 и теперь пресс-служба Украинской хоккейной лиги предлагает всем болельщикам освежить в памяти третий месяц чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч и выбрать самую красивую шайбу ноября.

В топ-10 шайб ноябрясезона 2019/20, из которых болельщики и выберут лучшую,попали самые зрелищные голы – от техничных шайб в падении и точной игре на добиваниях до мощных бросков и сольных проходов.

Читайте также:  Маскот «Филадельфии» нанес травму 13-летнему болельщику

Отметим, что голосование доступно справа на главной странице сайта под турнирной таблицей и будет доступно до 23:59 26-го мая.

В подборке представлены:

  • Точный бросок от форварда«Донбасса» Севастьяна Карпенко, который словил отличный пас от своего партнера;
  • Сольная контратака от капитана«Белого Барса» Владислава Куцевича;
  • Гол в падении от Александра Матерухина в составе«Донбасса»;
  • Гол с разворота в меньшинстве от игрока«Кременчука» Егора Серанова;
  • Быстрый индивидуальный проход юного форварда«Днепра» Артема Целогородцева;
  • Обход из-за ворот и точный гол от лидера«Кременчука» Дмитрия Орлова;
  • “Расстрел” с ближней дистанции от нападающего “горожан” Тимура Гриценко;
  • Бросок в ближнюю девятку от Олександра Пукса в составе«Кременчука»;
  • Техничная игра на добивании от лучшего бомбардира дончан Ильи Коренчука;
  • Шайба, отправленная точно над плечом голкипера, от нападающего«Днепра» Никиты Коваленко.
    • Читайте также:  Состав сборной клубов Украинской хоккейной лиги на контрольный поединок с национальной сборной Украины


    Голосуйте за лучшую шайбу ноября и наслаждайтесь самыми яркими моментами сезона 2019/20!

    Источник: uhl.ua
    загрузка...
    Написать комментарий

    Добавить комментарий

    один + 13 =

    Вам может понравиться

    Рекомендуем посмотреть

    f7f87794
    Подробнее в Хоккей
    IIHF хочет изменить формат проведения Континентального кубка

    Стали известны составы групп на чемпионат мира в элитном Дивизионе

    Вегас подписал новый контракт с форвардом-проспектом

    Олег Шишлянников провел 24 урок домашней физкультуры

    Доми хочет остаться в “Канадиенс”

    Закрыть