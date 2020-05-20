Проголосуй за лучшую шайбу ноября!

Мы продолжаем вспоминать самые яркие моменты сезона 2019/20 и теперь пресс-служба Украинской хоккейной лиги предлагает всем болельщикам освежить в памяти третий месяц чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч и выбрать самую красивую шайбу ноября.

В топ-10 шайб ноябрясезона 2019/20, из которых болельщики и выберут лучшую,попали самые зрелищные голы – от техничных шайб в падении и точной игре на добиваниях до мощных бросков и сольных проходов.

Отметим, что голосование доступно справа на главной странице сайта под турнирной таблицей и будет доступно до 23:59 26-го мая.

В подборке представлены:

Точный бросок от форварда«Донбасса» Севастьяна Карпенко, который словил отличный пас от своего партнера;

Сольная контратака от капитана«Белого Барса» Владислава Куцевича;

Гол в падении от Александра Матерухина в составе«Донбасса»;

Гол с разворота в меньшинстве от игрока«Кременчука» Егора Серанова;

Быстрый индивидуальный проход юного форварда«Днепра» Артема Целогородцева;

Обход из-за ворот и точный гол от лидера«Кременчука» Дмитрия Орлова;

“Расстрел” с ближней дистанции от нападающего “горожан” Тимура Гриценко;

Бросок в ближнюю девятку от Олександра Пукса в составе«Кременчука»;

Техничная игра на добивании от лучшего бомбардира дончан Ильи Коренчука;

Шайба, отправленная точно над плечом голкипера, от нападающего«Днепра» Никиты Коваленко.





Голосуйте за лучшую шайбу ноября и наслаждайтесь самыми яркими моментами сезона 2019/20!