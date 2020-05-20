Проголосуй за лучшую шайбу ноября!

Мы продолжаем вспоминать самые яркие моменты сезона 2019/20 и теперь пресс-служба Украинской хоккейной лиги предлагает всем болельщикам освежить в памяти третий месяц чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч и выбрать самую красивую шайбу ноября.
В топ-10 шайб ноябрясезона 2019/20, из которых болельщики и выберут лучшую,попали самые зрелищные голы – от техничных шайб в падении и точной игре на добиваниях до мощных бросков и сольных проходов.
Отметим, что голосование доступно справа на главной странице сайта под турнирной таблицей и будет доступно до 23:59 26-го мая.
В подборке представлены:
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Голосуйте за лучшую шайбу ноября и наслаждайтесь самыми яркими моментами сезона 2019/20!
Источник: uhl.ua