Стали известны составы групп на чемпионат мира в элитном Дивизионе

Международная федерация хоккея на своем официальном сайте опубликовала состав групп на будущий чемпионат мира 2021, которыйпройдет в Минске и Риге. Напомним, что соревнования в элитном Дивизионе состоятся с 7 по 23 мая.
Группа А (Минск):Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Беларусь, Великобритания.
Группа B (Рига):Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия и Казахстан.
Ранее стало известно, что выборы президента IIHFперенесены на 2021 год.
Источник: сайт XSPORT
Источник: uhl.ua