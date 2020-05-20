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Хоккей

Стали известны составы групп на чемпионат мира в элитном Дивизионе

Николай ПисаревНет комментариев
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Международная федерация хоккея на своем официальном сайте опубликовала состав групп на будущий чемпионат мира 2021, которыйпройдет в Минске и Риге. Напомним, что соревнования в элитном Дивизионе состоятся с 7 по 23 мая.

Группа А (Минск):Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Беларусь, Великобритания.

Группа B (Рига):Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия и Казахстан.

Ранее стало известно, что выборы президента IIHFперенесены на 2021 год.

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Источник: сайт XSPORT

Источник: uhl.ua
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