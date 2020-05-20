Знаете ли Вы: статистика буллитных серий в сезоне 2019/20

Знаете ли Вы, сколько матчей в сезоне 2019/20 завершались в серии послематчевых бросок и судьбу поединка решала индивидуальная техника бьющего и отбивающего?

Всего в сезоне 2019/20 чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч судьба5 поединков решалась в серии буллитов. Трижды послематчевыми бросками завершал поединки«Донбасс» – дважды с«Кременчуком» и один раз с«Днепром». Такжематчи между собой буллитами завершали«Днепр» и«Белый Барс», а также«Кременчук» и«Днепр».







Больше всего своих попыток в послематчевых буллитах реализовал«Донбасс» – из 16 шансов дончане забили 5 буллитов, пропустив при этом 2 броска при 17 попытках противника. На втором месте по забитым голам в буллитных сериях закрепился«Кременчук» с 4 шайбами из 14 шансов – при этом “горожане” пропустили3 гола из 17 попыток оппонентов.

«Днепр» в сериях послематчевых бросков воспользовался 2 возможностями из 15, пропустив в свои ворота 5 голов из 16 бросков противника.«Белый Барс», в свою очередь, не смог забить ни одного буллита из 5, однако пропустил всего 1 шайбу из 5 попыток противника.

Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber