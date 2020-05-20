Среда, 20 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейЗнаете ли Вы: статистика буллитных серий в сезоне 2019/20
Хоккей

Знаете ли Вы: статистика буллитных серий в сезоне 2019/20

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Знаете ли Вы, сколько матчей в сезоне 2019/20 завершались в серии послематчевых бросок и судьбу поединка решала индивидуальная техника бьющего и отбивающего?

Всего в сезоне 2019/20 чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч судьба5 поединков решалась в серии буллитов. Трижды послематчевыми бросками завершал поединки«Донбасс» дважды с«Кременчуком» и один раз с«Днепром». Такжематчи между собой буллитами завершали«Днепр» и«Белый Барс», а также«Кременчук» и«Днепр».

Читайте также:  "Даллас" - "Калгари" (1:5): особенные бригады "Флэймз"



Больше всего своих попыток в послематчевых буллитах реализовал«Донбасс» – из 16 шансов дончане забили 5 буллитов, пропустив при этом 2 броска при 17 попытках противника. На втором месте по забитым голам в буллитных сериях закрепился«Кременчук» с 4 шайбами из 14 шансов – при этом “горожане” пропустили3 гола из 17 попыток оппонентов.

«Днепр» в сериях послематчевых бросков воспользовался 2 возможностями из 15, пропустив в свои ворота 5 голов из 16 бросков противника.«Белый Барс», в свою очередь, не смог забить ни одного буллита из 5, однако пропустил всего 1 шайбу из 5 попыток противника.

Читайте также:  Знаете ли Вы: Какие команды из топ-3 обыгрывал «Белый Барс»?

Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

тринадцать − 9 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Домашний урок физкультуры от Богдана Дьяченко

Благотворители, спортсмены и активисты провели ежегодную акцию по уборке Дружковки

На аукцион выставили клюшку, которой больше 150 лет

Нью-Йорк Рейнджерс подписал контракт с голкипером – проспектом

Валерий Жидков: «Я рискнул, попробовал и хоккей теперь не отпускает»

Закрыть